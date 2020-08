Macri dijo que es "falsa" la versión que el Presidente dio sobre su conversación

El ex presidente Mauricio Macri salió al cruce de los dichos de Alberto Fernández y aseguró que es falsa la versión que dio a conocer el actual primer mandatario.

El actual presidente afirmó en las últimas horas que en una comunicación telefónica con Macri, éste le dijo que no descuide la economía y que no importaban tanto los muertos por la pandemia.

"Es cierto que hablé con el presidente Fernández el 19 de marzo, antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio. Lo llamé yo, para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo", afirma Macri.

Y agrega: "Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días".