Peluqueros solidarios: ya llevan realizados 40 cortes a cambio de alimentos para un merendero

Desde que comenzaron con la iniciativa, ya han hecho más de 40 cortes de cabello totalmente gratuitos o, mejor dicho, a cambio de alimentos que serán donados al merendero “La Amistad” de Frontera.

Sus protagonistas son Enzo López (19), Iván Arias (19) y Leandro Rodríguez (18), tres peluqueros que desde principios de agosto se embarcaron en la aventura de donar su tiempo y sus conocimientos para conseguir más mercadería para el espacio solidario de barrio San Roque. Y lo seguirán haciendo al menos dos fines de semana más.

“Tuvimos varias personas, mucha gente tuvo la intención de donar, superó las expectativas que teníamos nosotros”, contó López, a pocos días de finalizar la propuesta.

La idea surgió dentro del mismo predio donde funciona “La Amistad” cuando se ofrecieron a cortar de manera gratuita el cabello de varios de los niños que asisten tres días a la semana, junto a su familia, a buscar sus viandas.

“Pusimos viernes y sábados, pero había gente que los días de semana nos hablaba y no había ningún problema, dimos turnos fuera del horario que habíamos puesto”, explicó el joven, que comentó que entre lo más donado contaron alimentos y prendas de vestir.

Y agregó: “Superó las expectativas, nunca pensé que iba a hacer tantos cortes o recaudar tanto porque uno recién empieza. Pero por las redes sociales hay mucha gente que vio la foto y en la medida de eso fue contactando a gente amiga, conocidos, profesores, que también fueron donando cosas, tuvimos la ayuda de un montón de gente”, celebró el joven.

A dos semanas de finalizar la movida, ya realizaron unos 40 cortes de pelo. “Hace 20 días más o menos que empezamos, porque agosto empezó un sábado, así que arrancamos el viernes. En cortes hicimos más o menos 40. Las personas nos felicitan por lo que estamos haciendo, nos dicen que es buena la actitud que estamos teniendo hacia el merendero, lo ven como un buen acto de nosotros. Nos queda este fin de semana y el otro, que va a ser el último, ya después de ahí vamos a coordinar con el merendero para hacer la entrega de la mercadería y de la ropa”, anunció López.

Los tres jóvenes poseen conocimientos de peluquería por haber participado de un curso que brindó el municipio fronterense. El que más le dedica a la profesión, en cierta manera, es López, que sueña con poder abrir su propio salón, que hoy funciona en su casa. “Tengo algo armado en mi casa. Recién empiezo. De chico siempre me gusto la peluquería, siempre fue algo que quise hacer. Después me salió este curso así que lo aproveché. De a poco fui comprándome las cosas porque es algo que me gusta, mi expectativa es poner en un futuro mi propia peluquería”, finalizó.

Si bien aún no está definido, los chicos planean poder repetir la iniciativa a futuro.

Para sacar turnos se puede llamar al teléfono (03564) 15628576.