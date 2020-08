Presidente de la Liga Santafesina de Fútbol dijo que no habrá competencia en 2020

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Gustavo Pueyo, adelantó hoy que "no va a haber competencia oficial" durante este año en ese ámbito debido a que "la gran mayoría de los clubes no está dispuesta a abrir sus puertas" a causa de la pandemia de coronavirus.



El dirigente contó que "muchos clubes no pueden abrir sus puertas, realmente, y algunos que a lo mejor podrían, no lo van a hacer", y en ese sentido consideró que "son decisiones acertadas: cada uno toma la decisión que cree conveniente".



En diálogo con radio Sol, de Santa Fe, Pueyo contó que "a partir de que el Consejo Federal aprobó la vuelta a los entrenamientos para el 7 de septiembre" se reunieron con "los 40 clubes de Primera A y Primera B" de esa liga y allí quedó expuesto que "los clubes no están dispuestos" a volver a la actividad.

“Con un club que no pueda abrir, ya no se puede hacer una competencia oficial”, dijo Pueyo, quien remarcó que "los dirigentes son partidarios de cuidar la salud de los chicos".



Además, explicó que la Liga Santafesina tiene "el problema de la geografía" porque además de tener los equipos en la ciudad de Santa Fe, participan otros de San Carlos, San Justo, Cayastá y Coronda, lo que suma entonces "el tema del transporte".



El dirigente dijo que "la liga deja a criterio de cada club la vuelta a los entrenamientos en todas las divisiones. El que quiera y pueda, puede volver”.



La Liga Santafesina de Fútbol es de carácter amateur y sus campeones la representan en los torneos que organiza el Consejo Federal de la AFA.