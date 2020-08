Vecinos de Plaza San Francisco reclaman por el suministro de agua potable

Vecinos de Plaza San Francisco reclaman por baja presión y falta de agua corriente en sus hogares. Según comentaron en diálogo con El Periódico, desde hace cinco años realizan los reclamos correspondientes, presentaron alternativas, pero señalan que nunca tuvieron una solución.

"Hemos hecho reuniones y reclamos, y nos explicaron que no se le puede dar tanta presión al agua para que llegue porque sino se revientan los caños del centro, la conexión más antigua de la ciudad. Al no darle presión el agua no llega", indicaron.

En ese marco, los vecinos manifiestan que los primeros años los problemas aparecían principalmente en verano, que es cuando más se consume agua, pero ahora la falta de agua también se produce todo el año, además indicaron que el sector más afectado es el nuevo loteo Quintas de Plaza. "Estamos en pleno invierno y no tenemos agua el fin de semana, en la semana hay ciertas horas donde hay presión pero muy poco", añadieron.

"Nosotros no pedimos agua para regar o lavar los auto, pedimos agua para algo tan simple y tan esencial como bañarse o preparar la comida. El agua del tanque nos alcanza para el sábado, pero no para el domingo y tenemos que estar jugando con eso de ver 'hasta donde nos alcanza', si no tenemos agua corriente estamos dependiendo de si nos bañamos o no nos bañamos, me parece que estas cuestiones de higiene personal a esta altura no puede ser", indicó una de las vecinas.

"Hace cinco años que estamos luchando por los mismo, es un servicio básico para la higiene humana", dijo una de las vecinas.

Propuestas

Los vecinos señalaron que presentaron algunas alternativas al municipio para que se solucione el problema, pero la respuesta es la falta de presupuesto para esas obras. "Propusimos la refuncionalización de un tanque pequeño que hay en el barrio, se usaba antiguamente y está abandonado. Nos respondieron que es una obra muy costosa", indicaron.

"La otra alternativa fue que el acueducto que llega al barrio se una con el acueducto que va a Freyre, eso es viable y nos dijeron que lo iban analizar, pero esa propuesta se hizo hace tres años. Otra alternativa no podemos plantear porque no tenemos los conocimientos necesarios", concluyeron.