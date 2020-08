Federal A: opiniones encontradas sobre la definición del torneo

Sportivo Belgrano adelantó su postura sobre cómo debería definirse el Torneo Federal A. El presidente de la "verde" contó este jueves que van a proponer seguir la misma línea de la Primera Nacional, es decir que todos los equipos jueguen por el ascenso.

En ese marco, Interior Futbolero informó este viernes sobre la postura de varios de los dirigentes de la categoría y varios de ellos coinciden -al menos en esencia- con la postura del club sanfrancisqueño aunque existe otra postura, tomada principalmente por equipos que estaban mejor ubicados en la tabla que prefieren definir los ascensos en octogonales o hexagonales.

De todas maneras habrá un extenso debate sobre ya que también influye la situación económica de cada institución y la implementación del protocolo sanitario a la hora de realizar viajes.

Las opiniones

Zona A

CHACO FOR EVER: Héctor Gómez, presidente del club, afirmó: “Voy a pedir que se sinceren los equipos y quiénes quieren jugar. Yo prefiero los hexagonales pero entiendo que todos los clubes de la categoría tienen el derecho a disputar el ascenso. Espero una definición del Consejo Federal ya que la Primera Nacional la van a jugar todos y el Regional Amateur lo juega el que puede”.

SARMIENTO (R): El vicepresidente del club chaqueño, Mario Delucchi, también charló con los colegas de El Aguante Deportivo y sostuvo: “Nuestra postura es que se jueguen las 7 fechas que faltan, pero también entendemos que no sabemos si dará el tiempo para hacerlo. Sino se debería jugar un hexagonal por zona”.

CENTRAL NORTE: El presidente del “Cuervo”, Héctor D’Francesco, comentó: “La idea es primero ver las posibilidades de los testeos y de los hisopados. Después, si empieza el torneo, hay que respetar la resolución de AFA que dice que el torneo está terminado y también revisar el reglamento que dice que son los seis primeros clasificados los que definen los ascensos. Nosotros vamos a plantear eso“

SPORTIVO LAS PAREJAS: Nicolás Scarpecio, presidente del conjunto santafesino, expresó: “La idea de Sportivo es volver a jugar el torneo y terminarlo. Ya sea en hexagonal u octogonal, vamos a estar dispuesto a jugarlo porque tenemos muchas ganas de jugar por el ascenso“.

DEPRO: Yari Gurnel, vicepresidente de la institución, exclamó: “Tenemos que recuperar el horizonte y volver a jugar. Nosotros teníamos un aporte de la provincia y cuando se frenó todo dejamos de recibirlo. Necesitamos ese empujón y saber que lo vamos a tener para volver a jugar”.

JUVENTUD UNIDA (G): Lucio Benítez, presidente del conjunto de Gualeguaychú, también pasó por el aire de El Aguante Deportivo y fue claro con su mensaje: “Creo que va todo atado de la mano de la cuestión sanitaria. Los clubes que no tenemos chances de pelear por el ascenso no vemos la necesidad de jugar este año, sumado a lo económico“, sentenció.

BOCA UNIDOS: El presidente de la institución correntina, Marcelo Insaurralde, fue el último en dialogar con nuestros colegas de El Aguante Deportivo y expresó su postura: “Habría que tratar de terminar el torneo tal como estaba estipulado. Si se juega un reducido sería injusto para equipos que están cerca de la clasificación”.

SAN MARTÍN (F): Griselda Cardozo, la presidente de la institución formoseña, opinó: “Se suspendió el torneo y hay que jugar por el ascenso, entonces deberían jugar los 6 como está escrito en el reglamento. Nosotros sabemos que no estamos clasificados arriba. Lo único que queremos charlar es sobre cómo se va a jugar el próximo torneo y cuándo principalmente. Porque nosotros acá tenemos un ingreso administrado y si, le permiten entrar deben, hacer cuarentena 14 días y si se van a jugar los partidos cómo se disputarían. Charlar el tema de los transportes, los ingresos y egresos de las provincias, los hoteles, los hisopados. Son muchas cuestiones. Igualmente ojalá tengamos la posibilidad de jugar por un ascenso.

CRUCERO DEL NORTE: Dardo Romero, vicepresidente del club, señaló: “Tenemos la postura de jugar los 15 equipos las fechas que faltan y si es reducido, que jueguen los seis equipos como iba a ser originalmente, aunque estemos en desigualdad de condiciones por tener un partido menos y estar a dos puntos del sexto”.

Zona B

VILLA MITRE: Juan José Larocca, presidente del club bahiense, afirmó: “Se tienen que jugar los hexagonales que estaban planteados originalmente“.

FERRO DE PICO: Ariel Hernández, tesorero y dirigente del fútbol profesional del club, expresó: “Realmente, después de que pasó tanto tiempo y con tanta incertidumbre por delante, queremos ser parte de la reunión y ver si podemos decidirlo entre todos los integrantes de la categoría. No va a ser fácil encontrar una salida beneficiosa para todos. Creo que hay que tratar de respetar el reglamento. Lo único viable sería el hexagonal“.

OLIMPO: Alfredo Dagna, vicepresidente de la institución, fue contundente: “Se tienen que jugar dos octogonales“, sentenció.

SANSINENA: El presidente de la Comisión de Fútbol, Dámaso Larraburu, comentó: “Vamos a estar a favor del consenso de los clubes. Creo que al haberse dado por terminado el torneo, no hay una línea que me indique que el ascenso lo tienen que disputar entre seis equipos por zona, puede ser entre cuatro, o cinco u ocho. Por otro lado, Bahía tiene sus hoteles cerrados y la logística va a estar complicada, esos seguramente nos va a llevar un retraso de tiempo. Si se juegan hexagonales no nos vamos a quejar, porque era la primitiva decisión que para mí está caída, aunque a nosotros nos conviene que sean ocho los que jueguen, porque entramos en la definición. Obviamente que si tengo que votar, voto por octogonal“.