Mazzola espera contar con Francia: "Por lo que es, por lo que significa y porque él todavía tiene ganas”, dijo el DT

El entrenador de Sportivo Belgrano Carlos Mazzola afirmó en diálogo con Showsport Noticias de Córdoba que espera contar con Juan Pablo Francia para la próxima competencia que deba afrontar. Fue en marco de una entrevista que brindó el DT de la "verde" donde habló sobre el futuro del Federal A y el plantel que quedó.

Cabe recordar que, el Torneo Federal A es uno de los torneos que menos certezas tiene sobre el inicio de la competición y es muy probable que Sportivo vuelva a la competencia recién en la próxima temporada. “Hay mucha incertidumbre sobre cuándo vamos a volver y como se define el torneo” sostuvo el entrenador.

A su vez, en barrio Alberione siguen expectantes sobre la Copa Argentina; una de las competencias que tienen que disputar. “Queremos saber también cuando vamos a jugar por la Copa Argentina ante Racing de Avellaneda”, dijo Mazzola y agregó que para este partido necesitarán "entre 45 y 60 días de entrenamiento".

“Estamos esperando que va a hacer el club si es que no tenemos que jugar porque no clasificamos”, comentó el DT.

La mayoría del plantel se quedó sin contrato y desde la dirigencia no pueden decidir que hacer hasta no tener confirmaciones: “Quedaron solamente 5 jugadores con contrato que no se les venció. El plantel hoy está desarmado. La directiva no va traer jugadores sino sabemos si tenemos que jugar” explicó el entrenador.

Para finalizar, Mazzola habló del futuro de Juan Pablo Francia a quien se le venció el contrato el pasado 30 de junio: “La idea de él, mía como entrenador y de Pablo Esser como presidente es que continúe. Por lo que es, por lo que significa y porque él todavía tiene ganas”.

