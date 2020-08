Alberto Toloza: "Tenemos la satisfacción de haber podido dar fe pública de sus títulos"

Este miércoles, la Facultad Regional San Francisco llevó a cabo la primera colación virtual de la Universidad Tecnológica Nacional, en este caso para entregar los certificados a los 134 nuevos profesionales.

La entrega virtual de diplomas correspondió a la XXXII Colación de Grado, IX Colación de Posgrado, Pregrado y Tecnicaturas y se enmarcó en la conmemoración del Día de la UTN y en los festejos por el 50° aniversario de la Facultad Regional San Francisco.

Los nuevos profesionales recibieron su certificado en una actividad por videoconferencia sin precedentes, en la que participaron el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; el decano de UTN San Francisco, Alberto Toloza; el rector de UTN Héctor Aiassa; autoridades de la casa de altos estudios, autoridades municipales y estudiantes que se graduaron.

"El balance es positivo, tenemos la satisfacción de haber podido cumplir con el objetivo de dar fe pública de sus títulos y de la finalización de la carrera, que ellos habían concluido ya hace un tiempo", aseguró Toloza en diálogo con El Periódico.



Alberto Toloza, decano de UTN San Francisco, brindó un discurso felicitando a los egresados. Foto: UTN San Francisco.

Seguidamente, agregó: "Una colación de grado implica mucho más que el día que rinde la última materia cada uno de los alumnos. El día que rinden la ultima materia significa haber terminado, haber concluido, el momento de festejo de los amigos, el reconocimiento de los cercanos. Un acto de colación de grado implica la valoración pública, el reconocer ante la sociedad por parte de la institución que es otorgante de este logro académico. Visibilizar y poderlo difundir. El objetivo de toda colación de grado es dar a conocer a toda la sociedad, más allá de los familiares, a las instituciones, las empresas y el público en general. Y es desde allí que se hace de manera pública, abierta a toda persona que quiera participar".

"En este contexto la facultad entendió que era necesario no impedir a estos jóvenes profesionales, no quitarles esa posibilidad, haciendo uso de las herramientas que tenemos disponibles. Hay que recordar que la facultad tiene el portón cerrado físicamente. Aún así, con el trabajo del personal no docente, de las autoridades, de los directores académicos, de los directores de área, pudimos hacer el planteo de una propuesta y llevarla a cabo", afirmó.

Cabe mencionar que el acto contó con la presencia de los egresados, entre ellos ingenieros, técnicos, licenciados, y especialistas en posgrado. El mismo se realizó por la plataforma Zoom donde estuvieron presentes autoridades universitarias y ministeriales nacionales, autoridades municipales y decanos de otras facultades. Asimismo, el evento fue transmitido en vivo por el canal de Youtube de la facultad.



Nicolás Trotta, ministro de Educación, participó del evento y dirigió algunas palabras a los graduados. Foto: UTN San Francisco.

"El acto tuvo un programa protocolar ceremonial como habitualmente lo planteamos en la presencialidad, obviamente con otros tiempos, otros momentos. Para nosotros fue muy importante que del reconocimiento para estos jóvenes también participara el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, el intendente de San Francisco Ignacio García Aresca, nuestro rector Héctor Aiassa y todo el staff de autoridades académicas de nuestra facultad", dijo Toloza.

Respecto a la presencia del ministro de Educación, el decano dijo: "Por la sola presencia y su mensaje hacia los graduados, ya que el ministro proviene del rectorado de una universidad, entendemos que la valoración sobre la educación en general, pero en particular sobre la educación superior, haya tomado las riendas y haya podido transformar la educación presencial a la semipresencial o en todo caso a la educación en emergencia no presencial atendiendo a todas las distintas plataformas virtuales pudieron haber y que se están sumando en los distintos niveles del ámbito educativo. Creo que hay un reconocimiento a las instituciones educativas por el hecho de que aún con los inconvenientes en este contexto puedan seguir adelante con las actividades académicas, las actividades de extensión universitaria y actividades de investigación", señaló.

"Creo que pone en valor que la educación está dando respuesta en la medida de lo posible en los distintos niveles y para nosotros como pilares de la educación superior como universidad desde ya nos valora la puesta en trabajo que ha hecho la Facultad Regional San Francisco para con nuestros graduados", dijo Toloza.

Virtualidad y educación

Consultado sobre las expectativas para el futuro, tras un contexto de educación virtual, Toloza manifestó: "Se tienen que medir en función de reconocer que básicamente la educación superior y la universitaria, y la educación en general, tienen piedra fundacional en la presencialidad no podemos de conocerlo, las expectativas tenemos que medirlas desde allí. Somos una universidad que fue concebida para ser presencial".

"Dicho esto, el avance y el balance que va a dejar esta pandemia es que vamos camino a un sistema híbrido, en donde la no presencialidad o la llamada virtualidad sea incorporada a los distintos sistemas y modelos de educación donde las instituciones han visto que tiene ventaja, tiene elementos positivos como la asistencia de un docente especialista de otro lugar del país o de otro país que pueda asistir a un evento, una clase, una disertación, un laboratorio y los estudiantes puedan contar con ese importantísimo conocimiento que en la presencialidad sería muy difícil de contar con ello, parafraseando el acto de ayer hubiera sido muy difícil contar con la presencia del Ministro de Educación en la presencialidad debido a las distancias a recorrer y a la cantidad de actividades. Sin embargo en esta oportunidad ha sido algo posible y eso es gracias al aporte de las plataformas tecnológicas, lo que viene tendríamos que decir que ya está, que es el uso de las distintas plataformas. Utilizando una frase 'hay mucho de lo que ha llegado y ha llegado para quedarse y va a ser muy difícil que no se vaya a utilizar en el futuro", finalizó.