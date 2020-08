Intendente de Avellaneda dio positivo por coronavirus luego de ir a marcha 17A

El intendente de la localidad santafesina de Avellaneda, Dionisio Scarpin, confirmó en la noche de este miércoles que tiene coronavirus. El jefe comunal indicó a través de un video que el hisopado que le realizaron dio positivo para COVID-19, luego de manifestar algunos síntomas. Scarpin (UCR) convocó y asistió a la marcha 17A contra el Gobierno nacional el lunes. Al anunciar el positivo, señaló que todos quienes hayan estado en contacto con él recibirán llamados de las autoridades sanitarias.

Scarpin dijo que el martes a la mañana tuvo un “pequeño malestar” y que luego le hicieron el hisopado. “Al mediodía me hicieron un hisopado y hace minutos me acaban de informar que me dio positivo de covid”, expresó.

Distintas imágenes en redes sociales muestran al intendente dialogando con vecinos en la manifestación, donde se lo pudo ver con el barbijo mal colocado, señala el sitio Reconquista Hoy.

“Actualmente, yo y mi familia estamos con buenas condiciones de salud, estamos bien. Quiero pedirles a todos extremar las medidas de precaución y de seguridad que todos ya las conocemos”, amplió.









El intendente de Avellaneda, quien es además presidente del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la UCR, afirmó: “Todos aquellos que hayan tenido contacto conmigo van a recibir el llamado telefónico de los médicos de la Región de Salud y, por supuesto, les pedimos que sigan las instrucciones”.

Desde la llegada de la pandemia, Avellaneda había registrado solo dos casos de coronavirus confirmados por el Ministerio de Salud de la provincia. En la misma situación se encuentra la localidad aledaña, Reconquista, que mantiene un importante movimiento de personas con aquella ciudad.