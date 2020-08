"Presencia policial y más seguridad": vecinos de Frontera realizaron un abrazo simbólico en la Escuela Nº 1199

Este miércoles se desarrolló en la ciudad de Frontera una abrazo simbólico a la Escuela Primaria Nº 1199 de la vecina localidad. Esta institución viene siendo blanco de distintos hechos delictivos desde diciembre de 2019 y los hechos no cesan pese a contar con alarmas y puertas con cerraduras reforzadas.

El último robo sucedió el pasado lunes a la madrugada cuando las autoridades educativas se percataron que delincuentes habían ingresado por una ventana y se llevaron vajilla que utilizaban los alumnos para comer, pero también rompieron platos, vasos y causaron distintos destrozos.

La convocatoria se organizó a partir de las 14 donde decenas de vecinos, incluidos funcionarios municipales, se sumaron para apoyar a la escuela y reclamar mayor seguridad en el sector.



La directora Claudia Dutto agradeció la presencia de vecinos, padres y especialmente a miembros de la comunidad educativa de otras escuelas de la localidad que también se solidarizaron ante lo acontecido.

Dutto explicó que que "el sector norte de la ciudad está siendo muy maltratado, hay muchos actos vandálicos y hay poca seguridad", además señaló que la institución, junto a vecinos autoconvocados, reclaman presencia policial en el barrio.

"Que se gestione y se tomen las decisiones pertinentes para tener más presencia policial, un destacamento o una subcomisaría en el barrio. Consideramos que la presencia policial es la que tiene que trabajar en la prevención del delito", indicó.

Tras los daños ocasionados, actualmente la escuela depende del abastecimiento de agua que brinda el municipio de Frontera por medio de un camión cisterna. El robo de la electrobomba retrasó los trabajos de higiene en la escuela para el regreso a la presencialidad en un futuro cercano.







"Por favor, no sigan dañando a la escuela"

Por otro lado, una de las madres miembro de la cooperadora escolar se mostró indignada por los hechos sucedidos en el establecimiento en plena pandemia y tomó la palabra para pedir "por favor que no sigan dañando a la escuela".

"Una mano en alma, no sigan dañando porque puede ser para él, para su hijo, su primo, para su familia. Por favor no sigan dañando, ayuden y colaboren. Si tienen algún dolor acérquense a la escuela que los vamos a ayudar. Con mi mano en el corazón, no sigan dañando a la segunda casa de sus hijos, mire la cara de su niño y piense que la educación es el único futuro que tiene para el día de mañana", expresó.

Y agregó: "Necesitamos de su colaboración, como institución, como barrio y como ciudad".

La escuela ya no cuenta con equipo de música, ni televisor. También sufrió importantes daños en el comedor escolar y el robo de la vajilla que utilizaban los pequeños diariamente.