Cañada de Ucle: presidente comunal negó la versión del médico y pidió "que diga la verdad"

"No es por el tema del coronavirus. Nadie le pidió al médico que deje el pueblo y que es por ese virus. Todo falso, todo mal". El jefe comunal de Cañada del Ucle, Orlando Pruzzo, salió a aclarar el polémico tema que se instaló en el país por el caso del doctor Marcelo Palou, por el cual en el pueblo se juntaron 300 firmas para que la comuna lo remueva de su cargo. El médico habló en diversos medios y señaló que toda la movida viene de la mano del contagio que sufrió, algo que desde la localidad distante a 150 kilómetros de Rosario niegan rotundamente. Ahora, el jefe comunal solicitó: "Quiero que se diga la verdad y se pongan las cosas en su lugar. No es por el coronavirus".

Según reveló Pruzzo en diálogo con el diario La Capital, las firmas levantadas -que él mismo firmó en su rol de presidente comunal- no tienen nada que ver con que se haya contagiado, sino con "el maltrato a personas, sobre todo mayores; las actitudes dentro del Samco, y los juegos que subía a las redes a través del Tik Tok", puntos que rezan en la nota que firmaron varios habitantes del lugar.

"Esto es un loquero. Estamos en todos los canales del país. El (Palou) debe hablar en televisión y decir lo que pasó, que no es por el coronavirus. Yo, a mis 70 años, voy a defender al pueblo y me la juego", expresó.

"Soy de pueblo, hay mil personas, si no somos parientes somos amigos. Nos conocemos todos. Es por eso que todo esto no me gusta. Hace 7 u 8 años que estoy en el cargo y lo único que quiero es que se pongan las cosas en su lugar. Si el médico se equivocó que lo diga, no pasa nada", expresó Pruzzo.

El médico aclaró que no va a regresar a Cañada del Ucle y deslizó "no voy más, que se arreglen". Pero, ¿estarían dispuestos a recibirlo de nuevo? "La gente no se qué hará si quiere regresar, depende de la gente", afirmó Pruzzo, aunque aclaró que por lo pronto se está buscando un nuevo doctor para la comunidad de Cañada del Ucle.

"Somos normales"

En el medio de la charla recordó la intervención pública de la Asociación de Médicos de la República Argentina a través de la secretaria Sandra Maiorana, quien dijo que "lo que está pasando con el médico de Cañada del Ucle es un linchamiento social. Un espanto". Por eso Pruzzo indicó: "Desde Amra un poco más nos trataron como que somos animales. Todos somos normales, es un pueblo chico y sano".

Las autoridades comunales intentan sortear el conflicto para enfocar la mirada con atención en los casos de coronavirus que se detectaron en el pueblo. "Estoy preocupado y ocupado en eso. Tenemos 83 personas aisladas, hay 7 casos positivos y hoy hicimos dos hisopados. Lo hizo la comuna con fondos propios, no de la provincia", concluyó.

Con información de La Capital de Rosario.