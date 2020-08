Coronavirus: el municipio sumó 600 test rápidos para controlar los ingresos

Se trata de 600 test que fueron adquiridos a partir de una inversión de 600 mil pesos. Los mismos serán realizados a diario en el puesto sanitario de rutas 19 y 158 y en los barrios. El objetivo: controlar a quienes ingresan y tener una referencia sobre la situación en la ciudad. Los mismos no detectan coronavirus, sino carga viral.

La Municipalidad de San Francisco presentó este miércoles los nuevos test rápidos adquiridos para la detección de virus. Fue mediante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el puesto de control virológico de ruta 158 y 19.

Se trata de 600 test que fueron adquiridos a partir de una inversión de 600 mil pesos. Los mismos serán realizados en el puesto sanitario por un enfermero todos los días 9 a 11.30 y de 16 a 17. Si la detección da positiva, es decir, si se detecta que esa persona tuvo o tiene circulación viral, la misma será trasladada hasta el Hospital Iturraspe donde se le realizará un hisopado para determinar si tiene o no coronavirus. Cabe aclarar que los test rápidos sólo se realizan a quienes no tengan síntomas de la enfermedad, ya que quien tenga sospechas o síntomas de coronavirus deberá realizarse un hisopado.

Fernando Giacomino, secretario de Salud, manifestó: "Los convocamos para esta nueva estrategia de trabajo. Desde los inicios de marzo comenzamos a tratar de darle mayor seguridad a nuestra población. En esta etapa, a pedido de nuestro intendente hemos adquirido test rápidos. La verdad es que esto es muy importante debido a que tratamos de que nuestra ciudad se mantenga sin transmisión comunitaria. Para nosotros es un orgullo y un honor, no sólo para quienes trabajan en los controles sino también en estos testeos que se hacen en forma conjunta con la provincia. Nosotros con esto queremos colaborar, seguir diciéndole a nuestra población que la estamos cuidando. En estos últimos días, por este caso que había dado positivo de Altos de Chipión se hicieron 150 testeos rápidos en una clínica local a todo el personal local y si hubiera un caso de transmisión comunitaria podría haber dado positivo porque esta gente circula por la ciudad. Por eso vamos a seguirnos cuidando con distintas estrategias".







A su turno, el intendente Ignacio García Aresca agradeció el trabajo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, de los Centros de Operaciones de Emergencia central y regionales y de los municipios. "Llevar proyectos en conjunto como el que hoy se va a comenzar a llevar adelante es muy alentador, no solamente para nosotros como Gobierno sino también para la comunidad. El esfuerzo que se hace desde el hospital y el municipio con las demás fuerzas es un gran trabajo", dijo.

"Hoy San Francisco no tiene virus comunitario, por eso hicimos una apuesta mayor, la inversión para la compra de los test para que podamos seguir controlando dentro de la ciudad, para saber si tenemos virus comunitario o no. Lo vamos a hacer con empresas que tienen actividad dentro o fuera del departamento para tener mayor control y también en distintos lugares de la ciudad, barrios, restaurantes", agregó el mandatario, aunque no brindó mayores detalles acerca de la modalidad.

La duración del testeo negativo es de 7 días, es decir, con el resultado se expenderá un comprobante que tendrá vigencia por ese plazo.

Sólo para asintomáticos

Giacomino explicó que el estudio, que sólo está indicado para asintomáticos, comienza con la extracción de una muestra de sangre del dedo. El resultado demora unos 10 minutos.

A la vez, insistió: "Si está indicado por un profesional o una empresa lo solicita para su personal, los test van a estar a disposición, pero si la persona tiene síntomas o sospechas porque estuvo con un contacto estrecho ya se hace el hisopado. El test rápido es para asintomáticos y para saber cómo estamos dentro de la población".

García Aresca comentó, además, que este miércoles se están llevando a cabo testeos masivos a adultos mayores. "Hoy se está realizando un testeo grande en conjunto con la Provincia. Se van a testear geriátricos y después vamos a seguir con la salud, en las distintas clínicas. Esto es para tranquilidad de la población, no hay virus comunitario dentro de la ciudad, lo hacemos para controlar a los que vienen de afuera y para tener testeos de referencia sobre cómo estamos dentro de la ciudad".