Caserio defendió proyecto de reforma judicial y pedirá que se mantenga Secretaría Penal en San Francisco

El proyecto de reforma judicial que impulsa el Ejecutivo nacional, contempla -entre otros aspectos- una nueva organización y competencia de la Justicia Federal, tanto en la ciudad Buenos Aires como en las provincias. Según el Gobierno, con el proyecto de reforma busca un mejor funcionamiento de la Justicia Federal y de forma más descentralizada, unificar fueros y cámaras, crear fiscalías y defensorías, y restablecer pautas para garantizar la independencia de los jueces.

La iniciativa implica la creación de numerosos juzgados con competencia penal tanto en la Capital Federal como en los demás estados provinciales, pero en el marco de la nueva organización también contempla el traslado de la Secretaría Penal del Juzgado Federal de San Francisco y de Villa María a la ciudad de Río Cuarto.

El senador nacional por Córdoba Carlos Caserio, del Frente de Todos, coincidió con la necesidad de avanzar con la reforma para "modernizar a la justicia y ampliar la capacidad de respuesta de la Justicia", aunque también señaló que pedirá que no se aplique esa unificación de la Secretaría Penal en Río Cuarto, ya que perjudicaría a los procesos que se inician en San Francisco, al igual que en Villa María. En la práctica, esto obligaría a tramitar las causas penales en tierras riocuartenses.

"No me parece razonable que tanto la gente de Villa María como de San Francisco tenga que trasladarse 200 o 300 kilómetros para hacer un trámite, eso no mejora sino que empeora el proceso de Justicia. Solicité que queden con multifuero, como juzgado múltiple, y que quede tal cual está, sin traslados", indicó.

En ese sentido, Caserio explicó que sería necesario "reforzar con más auxiliares de fiscales para tener más consistencia en el trabajo penal" y enfatizó sobre la importancia de esta Secretaría por la ubicación estratégica que posee. "Es un juzgado importante porque es un juzgado de frontera, que traspasa la jurisdicción provincial hacia parte de Santa Fe. Yo creo que no solo hay que sostenerlo y sino además conseguir auxiliares que acompañen al fiscal", sostuvo.

La modificación propuesta implica anular el inciso 45 del anexo 3 del proyecto de ley, ya fue presentada ante la Comisión de Justicia y la de Asuntos Constitucionales.

Asimismo, el senador del Frente de Todos se manifestó optimista en cuanto a esta modificación solicitada y comentó que el proyecto se encuentra en pleno proceso de discusión y que pueden surgir algunas cuestiones como estas que deben ser resueltas. "A veces se hacen estos proyectos en Buenos Aires y no se contempla la realidad regional. Estamos a tiempo para modificarlo, los proyectos de ley son perfectibles, para ser discutidos, modificados y votados. Está en la etapa de comisiones, con muchas audiencias y no hay que descartar que esta misma semana la Comisión de Asuntos Constitucionales vote en su plenario las decisiones”, añadió.

“Todas los senadores de las provincias habrán hecho propuestas. Es probable, y solicité que se analice también, la incorporación de mayor cantidad de fiscales de instrucción, especialmente en la ciudad de Córdoba", indicó Caserio.

"Estamos avanzando hacia un sistema acusatorio que le va a dar un mayor trabajo a los fiscales de instrucción y los jueces van a ser jueces de garantías, igual que el sistema que aplica Córdoba desde los años 90. Hoy en día en la Justicia Federal el fiscal tiene menor actividad y el juez hace toda la instrucción y decide, no es razonable. Córdoba ha demostrado que funciona muy bien y fue una cuestión decidida por los cordobeses", puntualizó.

"Para nosotros es muy importante que el sistema de algún modo se lleve adelante con estos cambios igual que se hace en Córdoba desde hace muchos años, pero para eso necesitamos tener más fiscales, hoy el sistema federal tiene más jueces que fiscales entonces hay que invertir esa ecuación", dijo Caserio.

Puntos de la reforma

Caserio señaló desde hace años se escucha decir que la Justicia no funciona bien y enfatizó que la Justicia Federal está entre las instituciones más cuestionadas en el plano nacional. “Las causas demoran 10 años en salir, entonces merece una reforma que signifique modernizarla y mejorar la situación", fundamentó.

Además, dijo que "hay un sector de la Fusticia Federal que funciona en Comodoro Py, en Buenos Aires, que son los jueces que tienen las causas más relevantes, que tiene pocos juzgados para muchas causas y eso hace que no sean bien vistos por la sociedad, que sean sospechados, y que se tarden mucho tiempo en solucionar las cosas".

"La amplitud nueva pondrá en valor al sistema acusatorio, me parece que es un gran avance para la Justicia", indicó el senador cordobés.

Oposición

Caserio señaló que una parte de la oposición tomó "actitudes delirantes" y reiteró que la discusión del proyecto de ley es el "pleno ejercicio de la democracia".

"La democracia da muchos mecanismos de participación y el hecho de no sentarse a discutir dice a las claras que lo que hace la oposición es no sentarse a resolver los problemas de los argentinos, pensar en términos electorales y embarrar la cancha. Vos podés no estar de acuerdo, pero lo que no podés hacer es no sentarte a discutir ni manifestar el criterio que tenés. En estos días, vinieron muchos expositores a favor y en contra para que los senadores escuchen y participen, incorporen ideas. Las leyes están para discutirse, no entiendo lo que hace la oposición, me parece una actitud que no es sensata", dijo Caserio sobre el rechazo de Juntos por el Cambio al proyecto, incluso desde antes de que fuera presentado.

"Uno de los motivos que escuché en esta concentración que se hizo ayer era que se iba modificar el Tribunal Superior de Justicia, pero esta ley no está detrás de eso. El Presidente hizo un consejo asesor para que se vean otras cuestiones a futuro, como cuántos jueces deben participar o si funcionan bien el Consejo de la Magistratura, pero esta ley no habla de eso, habla de una reforma judicial que tiene un sistema novedoso donde cuantos más fiscales y jueces brindemos, preparados y probos, más rápido van a salir las causas", detalló.

Por otra parte, consideró que si el presidente Alberto Fernández tuviera que retirar el proyecto, como pidió Juntos por el Cambio, “pierde la democracia”, y consideró “absolutamente autoritaria” la actitud de la coalición opositora.

“Es ridículo. Es como si Schiaretti manda una ley para que se discuta en la Legislatura y la oposición pide que la retire. Es una actitud absolutamente autoritaria que no se condice con esta democracia que tanto nos costó a los argentinos, con miles de muertes. Estos son gestos autoritarios”, concluyó

Finalmente, Caserio identificó a dos tipo de opositores al gobierno nacional: "Están los gobernadores e intendentes que gobiernan, donde no hay diferencias con ellos porque hablan, intercambian ideas y resuelven, es una oposición democrática. Pero hay una oposición de Juntos por el Cambio donde juega lo político y no el compromiso de gestión, creen que se puede hacer cualquier cosa, hacer una concentración en un momento en que todos estamos tratando de no contagiarnos no es una actitud sensata. Al que gobierna hay que acompañarlo con ideas, no diciéndole que no gobierne", concluyó.