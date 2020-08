Koeman será el nuevo DT de Barcelona: "He hablado con él y el pilar de nuestro proyecto es Messi", sostuvo Bartomeu

Barcelona quiere dejar atrás la histórica derrota ante el Bayern Munich por 8 a 2 en los cuartos de final de la Champions League. El club sabe que no será nada fácil y comenzó con su reestructuración despidiendo a Quique Setién (DT) y Éric Abidal (Secretario Técnico)

Buscando dar rápidamente un golpe de timón, este martes Josep Bartomeu, presidente de la institución, salió a dar una entrevista en Barça TV en la que tocó todos los temas picantes de la actualidad del club catalán comenzando con la confirmación de la llegada de Ronald Koeman. A continuación, un resumen de sus dichos:

Sobre la salida de Abidal: "Sí, él nos ha comunicado que quería dejar el cargo, es una decisión personal de él. Agradecerle los años de dedicación y trabajo. Ha sido un buen colaborador, es su decisión dejarlo y tenemos que aceptarla".

Las elecciones en marzo: "Es una decisión que corresponde a la junta y la hemos tomado por responsabilidad. No hemos querido dimitir en este momento porque en cinco semanas comienza la Liga y hay que preparar la planificación. La situación de la pandemia influye y hay que hacer una Asamblea y cerrar presupuestos. Irnos ahora era una irresponsabilidad. Hacerlas a partir del 15 de marzo hará que podamos hacer una transición institucional tranquila, como debe ser, y que los nuevos directivos a partir del 15 de marzo puedan planificar la temporada que viene. Ha sido un debate en la junta y todos estamos de acuerdo que era por responsabilidad. Dimitir y plegar sería lo más fácil pero era irresponsable".

El próximo DT: "Si nada se tuerce será Koeman el entrenador del Barcelona. Conocemos bien cómo trabaja, cómo actúa, su filosofía y su experiencia. Apostamos por él. Ha estado en el 'Dream Team' de Cruyff'. Fue el primero que llamamos en enero. Es un sueño para él. En diciembre hablamos con diferentes entrenadores para ver los que podían venir. En aquel momento lo negamos porque no se podía explicar, ahora lo puedo decir. Koeman nos dijo que tenía una responsabilidad con Holanda y no podía dejarles sin entrenador, pero fue el primer entrenador con el que contactamos. Ahora nos ha dicho que la Eurocopa está muy lejos, estamos en pandemia y no sabemos qué pasará con las competiciones. Ahora ha dicho que puede hacerlo. Es un sueño para él desde hace mucho".

La renovación del plantel: "La renovación será tan profunda como haga falta para que el nuevo proyecto tenga éxito. Planificaremos para ganarlo todo. Es un objetivo, una necesidad y un anhelo. Será tan profunda como haga falta. Después de Anfield era el momento de hacerlo pero preferí dar una nueva oportunidad a esta generación y a estos técnicos, pero no olvidemos que el año pasado ganamos la Liga y llegamos a semis de Champions ya la final de Copa. Fue una excelente temporada. No ganamos la Champions pero estuvimos cerca".

Messi y su futuro: "Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo. Es el número 1 y lo tenemos nosotros. Y cada proyecto que se hace se hace pensando que tenemos al mejor jugador del mundo y en hacer crecer sus cualidades. En el nuevo proyecto Koeman cuenta con Messi de todas todas. Messi tiene contrato en el Barça hasta 2021, lo sabe él y lo sabemos todos. Hablo regularmente con Messi y sobretodo con su padre y ellos lo saben. Que hay un proyecto, que llegará un nuevo entrenador y que cuenta con él. Messi quiere acabar su carrera en el Barça, lo ha dicho muchas veces. He hablado con Koeman y me ha dicho que Messi es el pilar de su proyecto".

La nueva Secretaría Técnica: "En el Barça hay una secretaría técnica, una oficina formada por varias personas que dirigía Eric Abidal. A partir de ahora la dirigirá Ramón Planes, que era el número 2 de Abidal. Quiero dejar claro que no hay una sola persona. Hay varias personas y una que dirige. La decisiones a partir de ahora serán consensuadas con el nuevo entrenador. Son decisiones en las que participarán varias personas”.

Ofertas por jugadores: "Hemos recibido, sí. Por Ansu Fati, por ejemplo. El Barça recibe muchas ofertas por jugadores suyos. Algunas las frenan los propios jugadores porque no quieren irse. Ansu FAti es un jugador con un mercado importante, muchos clubs le quieren, pero no queremos venderle. Lo sabe él".

¿Llegará Neymar?: "Ir a por un jugador cuando el club en el que está no lo quiere vender es imposible. El verano pasado lo intentamos. Es un jugador que con la situación de pandemia su club no lo pone a la venta. Es normal. Los grandes clubs queremos grandes jugadores".

La llegada de Lautaro Martínez: "Antes de reiniciar la Liga hablamos con el Inter pero paramos las negociaciones hace unas semanas porque volvían las competiciones. Tienen la Europa League que la están jugando y esperaremos al entrenador que llegue y la secretaría técnica a ver cómo planifican el futuro".

Los "intransferibles": "Leo Messi y muchos otros jugadores. Sería un tópico decir solo Leo Messi. Messi es el mejor jugador de la historia pero hay otros intransferibles. Hay muchos jugadores jóvenes. Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembélé, Griezmann. Son jugadores que contamos mucho con ellos y que han venido para estar muchos años en el Barça”.

