Volvieron a robar en la Escuela Nº 1199: "Destrozaron todo lo que encontraron"

La Escuela Nº 1199, ubicada en Calle 60 al 500 de Frontera fue blanco de un nuevo robo esta madrugada.

Mónica Malano, vicedirectora del establecimiento educativo, dialogó con El Periódico y contó que los delincuentes ingresaron por el comedor, que da a Calle 13, y "destrozaron todo lo que encontraron".

"Anoche sonó la alarma, me llamaron, contesté. Mandamos a la Policía para que diera una vuelta y desde afuera no se ve nada, pero ya habían entrado cuando llegó la Policía. Fue algo terrible. Como sonó la alarma, esta mañana la directora fue para chequear que no hubiesen daños y se encontró con todo saqueado", comentó Malano.







La vicedirectora explicó que además de robar, los ladrones rompieron ventanas y una puerta. "Todos los armarios que están en el comedor, donde están los platos para que los niños puedan comer fueron saqueados, no quedó nada, todo está roto, y lo que pudieron se lo llevaron. Está todo movido, las mesas tiradas, se han llevado todo lo que pudieron cargar. No podría decir qué, pero el panorama es feísimo, todo tirado, roto, las cosa empujadas, las ventanas rotas, una puerta ha sido violentada, no entiendo", lamentó.

Cabe recordar que la escuela viene siendo blanco de distintos hechos delictivos desde diciembre de 2019. Al no haber personal en el edificio por la pandemia, los delincuentes aprovechan para ingresar al lugar, pese a que cuenta con sistema de alarma, y sustraer todo tipo de elementos además de causar destrozos. El último robo había sido a principios de agosto, cuando se llevaron una electrobomba.