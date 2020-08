Cafiero pidió perdón a los trabajadores de la salud por no evitar la movilización

El jefe de Gabinete pidió este lunes "perdón" a los trabajadores de la salud "que están poniendo el cuerpo todos los días por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar", que no pusiera "en riesgo" la salud de la gente.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió hoy "perdón" a los trabajadores de la salud que se exponen a diario en la atención de pacientes con coronavirus "por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar" que no pusiera "en riesgo" la salud de la población, en referencia a la manifestación convocada hoy en rechazo a las medidas de aislamiento y la reforma judicial.



"Cuando todo esto pase, la enorme mayoría de los argentinos vamos a poder decir que promovimos la solidaridad y que honramos la memoria de los muertos por esta enfermedad. Entre esa enorme mayoría va a haber hombres y mujeres de todo el país y de todos los partidos. Pero también habrá una minoría que no va a poder decir esto cuando mire a los ojos a sus hijos", expresó Cafiero.

En declaraciones a Télam, el jefe de Gabinete extendió su pedido de perdón "a los médicos y las médicas, enfermeros y enfermeras, y a todo el personal esencial que está poniendo el cuerpo todos los días, por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar que no ponga en riesgo a la gente".





Con todo, resaltó que "la inmensa mayoría de nuestros compatriotas se están cuidando y no porque apoyen al Gobierno", sino que lo hacen porque "saben que esta pandemia es grave".



"Esa mayoría no aparece en los canales de televisión, ni en las coberturas de los diarios principales; insisto, no son ni oficialistas ni opositores, son argentinos y argentinas que entendieron que el único remedio que tenemos hasta que tengamos la vacuna es minimizar la circulación", reflexionó.