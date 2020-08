Las seis novedades sobre el cobro del tercer IFE de Anses

En los últimos días se conocieron algunos cambios de Anses para el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se deberán tener en cuenta para acceder al bono extraordinario de 10.000 pesos entregado por el Gobierno como ayuda económica para las familias más necesitadas.

El organismo previsional informó que dichos cambios se dan para "poder fortalecer la llegada de esta prestación excepcional a los sectores más vulnerables", y por lo tanto, "deviene necesario introducir ciertas modificaciones".

Las modificaciones del IFE

1. Cruce de datos entre AFIP y Anses

Mediante la resolución 16/2020 publicada en el Boletín Oficial, se estableció que Anses requerirá a la Administración Federal De Ingresos Públicos (AFIP) la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud.”

2. Menores de 25 años

Jóvenes menores de 25 años que tengan el mismo domicilio que sus padres y que una persona del grupo familiar cuente con trabajo en blanco, no podrán recibir el IFE.

El documento explica: “Cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional De La Seguridad Social sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente.”

3. Presos

Ante las reiteradas denuncias sobre la existencia de varios presos que cobraron el IFE, Anses definió que no cobrarán el bono: "Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2° (del texto)”.

4. AUH con hijo mayores de 18 años

Otras bajas que se realizarán para el cobro del tercer IFE son a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyos hijos hayan cumplido la mayoría de edad (18), mientras que las nuevas beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE ) se irán agregando a la nómina.

Otros requisitos

Ser trabajadores y trabajadoras informales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Monotributistas de las categorías A y B.

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:

-un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

-ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

-una prestación de desempleo.

-jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales.

-planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

5. Reclamos en Anses

De forma virtual:

Para realizar un reclamo se deberá acceder a la oficina virtual desde la página anses.gob.ar sección Ingreso Familiar de Emergencia, con CUIL y Clave de Seguridad Social, que se podrá solicitar en el momento.

La atención se realiza todos los días de 0 a 20 Hs y se reciben hasta 60.000 trámites diarios. Se podrán consultar y actualizar datos sobre: Asignación por Maternidad, Asignación Prenatal y Asignación Universal por Embarazo, o recibir asesoramiento acerca de jubilaciones y pensiones, actualización de datos personales o del grupo familiar, Asignaciones Universales y Familiares por Hijo, por Nacimiento y Adopción, Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos, entre otros.

También hay atención presencial.

6. Con los cambios de Anses, ¿se abrirá una nueva inscripción del IFE?

Fuente de Anses confirmaron que el delineamiento de los condiciones se deriva de un cruce de datos de las bases correspondientes, por lo que simplemente se trata de una "aclaración de requisitos". Es decir, por el momento no habrá una nueva etapa de solicitud. (Fuente: BAE Negocios)