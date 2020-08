García Aresca: “No comparto estas marchas”, dijo sobre la convocada este lunes contra el gobierno nacional

Para el intendente en estos momentos en el marco de la pandemia, "los reclamos pueden hacerse desde otro lugar". También se mostró preocupado por las nuevas fiestas ilegales del fin de semana, pero sostuvo que el comportamiento de la mayoría es correcto: "No pueden pagar justos por pecadores", señaló.

Para este lunes, sectores de la oposición al Gobierno nacional convocaron a un nuevo banderazo en distintos puntos del país, luego de que el viernes último se anunciara la extensión de la cuarentena hasta el 30 de agosto, a raíz del avance del coronavirus en la Argentina.

El principal motivo de la manifestación –aducen- es la disconformidad con la cuarentena, que sobrepasó los 150 días y causa consecuencias económicas, aunque quienes organizan la marcha también esgrimen otras consignas que apuntan contra la administración de Alberto Fernández.

En San Francisco, este tipo de protestas convocadas anteriormente generaron aglomeración de gente en el centro cívico de la ciudad, pese al peligro que genera esta situación en el marco de la pandemia del coronavirus.

En este sentido, el intendente Ignacio García Aresca se mostró en desacuerdo con su realización: “Todos tenemos que tener la suficiente responsabilidad de saber que el cuidado no solo es hacia nosotros sino también al otro, cada uno piensa en lo mejor para cada uno, pero creo que no sirve esta situación y pasará por tener las medidas de precaución al hacerlo”, indicó ante la prensa este lunes.

García Aresca sostuvo que una marcha “no lleva a nada bueno en un momento como el que vive el país. No lo comparto, la responsabilidad es cuidarnos y que nos cuidemos. En los controles que llevamos adelante hace cinco meses se hace un esfuerzo enorme y no comparto para nada una marcha, ya que el reclamo se puede hacer desde otro lugar”, agregó.

Durante la tarde de ayer, cabe informar, circuló un video en las redes sociales para convocar a los ciudadanos a manifestarse a partir de las 16 y, al conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín, el slogan esta vez es: "Banderazo Patriótico: hagamos la patria que quería San Martín".

Sobre las fiestas clandestinas

Otra de las cuestiones que mantiene preocupado al intendente es la realización de fiestas clandestinas los fines de semana, pese a estar prohibidas.

“Llega un momento que la responsabilidad social es de cada uno de los habitantes, nosotros seguimos con los controles en los accesos, a quienes deben estar en cuarentena y apelamos a la ciudadanía a que siga teniendo las premisas básicas hasta que llegue la vacuna: el distanciamiento social, el uso de barbijo, el alcohol”, expresó.

El último fin de semana, un total de nueve personas resultaron detenidas por participar en tres fiestas ilegales (entre todas había más de cien personas) que se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad en medio de las disposiciones que prohíben todo tipo de reuniones sociales y familiares ante la pandemia de coronavirus. Además, tres menores de edad fueron retirados de uno de los lugares por sus padres, bajo supervisión de la Uder.

Pese a ello, el intendente dijo que en este sentido no deben pagar justos por pecadores y valoró que gran parte de la comunidad siga la norma: “Creo que en toda sociedad pasa lo mismo, la mayoría cumple con estas restricciones de reuniones familiares y sociales, por eso no pueden pagar justos por pecadores, quien no lo cumple le debe caer el peso de la ley”, dijo.

Por último, García Aresca se mostró confiado ante la pronta aparición de la vacuna contra el coronavirus: “Cada falta menos” dijo en base a nuevos descubrimientos y celebró el convenio entre Argentina y la Universidad de Oxford.