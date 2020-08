Córdoba: marcha para pedir justicia por el asesinato de Blas Correas en manos de la Policía

Familiares y amigos de Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado por policías el jueves pasado, marchan en silencio desde Colón y General Paz hasta el Patio Olmos en Córdoba capital.

Con una bandera blanca con la insignia “Justicia por Blas”, las personas que se dieron cita al encuentro –con las medidas de protección por la pandemia- comenzaron a avanzar lentamente por las calles de la ciudad.

Acompañan la marcha velas encendidas, imágenes del joven asesinado y fotos de otras víctimas de violencia institucional, en una movilización muy nutrida, que tiene la participación de innumerables ex compañeros de estudios del joven y sus respectivas familias.

Entre adhesiones de organismos de Derechos Humanos y otras instituciones, la marcha fue principalmente convocada por sus familiares y allegados. Entre otros, por su hermano Juan, que señaló que "es una marcha no solo por el pedido de justicia por Blas, sino para que esto no vuelva a repetirse".

"Queremos recordar a Blas por cómo era, un chico tranquilo, y es por esto que marchamos de forma pacífica. Una marcha desde la paz y el dolor, no desde el odio y la venganza", señaló en un video viralizado a través de las redes sociales.







La carta del hermano, en la previa a la manifestación

"Podría estar horas hablando de vos, del gran hermano que eras, del hermoso hijo, del amigo incondicional, del nieto mimado, y de tantas anécdotas y momentos que pasamos juntos; pero prefiero reservarme eso, atesorarlo conmigo. Hoy mi vida está destrozada, como siempre fuerte por y para vos, pero devastado por dentro. No solo el dolor es quien me acompaña dentro mío, sino una gran incertidumbre.

¿Por qué te arrebataron la vida quienes juraron protegerte? ¿Por qué no te atendieron en la clínica en tus últimos minutos de vida? ¿Por qué maltrataron a tus amigos de la forma que lo hicieron? ¿Por qué no nos dijeron nada a mamá y a mi cuando llegamos y te vimos envuelto en esa bolsa blanca dentro del auto? ¿Por qué esa noche había tantas preguntas y pocas respuestas? ¿Por qué intentaron ensuciar la escena? ¿Por qué intentaron manchar tu nombre con mentiras? ¿Por qué esos policías tenían armas en sus manos? ¿Por qué nos quisieron hacer creer que cambiando dos policías de la cúpula esto estaba resuelto? ¿Por qué se manejaron con tanta impunidad? ¿Por qué se tiene que movilizar tanta gente para que esto no se olvide ni se repita? ambiará esto en algún momento? ¿Habrá más Blasitos en la historia de Cordoba? ¿Sufrirá alguien más el dolor que estamos atravesando mi familia y yo?

Espero que algún día estas preguntas sean resueltas por quienes deban responderlas, que esto no quede en un triste recuerdo, que tu asesinato, hermanito querido, sirva para que nadie más pase lo que estamos pasando.

Muchas gracias. Juan, tu hermano"