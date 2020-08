Migraciones realizó controles en San Francisco y labró un acta en un supermercado chino

El personal de Migraciones en Córdoba realizó operativos de control en San Francisco este jueves, particularmente en domicilios de personas extranjeras con residencia en Argentina, quienes deben cumplir la cuarentena de 14 días por haber llegado del exterior.

Los procedimientos estuvieron encabezados por el Asesor técnico de la Delegación Córdoba de la Dirección Nacional de Migraciones, Martín Angerosa, quién señaló en diálogo con El Periódico que en nuestra ciudad el operativo fue para controlar a cuatro personas de origen brasileño que habían ingresado por Ezeiza y declararon que realizarían la cuarentena en San Francisco.

Según señaló Angerosa, estas cuatro personas estaban cumpliendo con las medidas de aislamiento de manera correcta y en el domicilio declarado.

Otros controles

Además, se realizaron múltiples controles rutinarios en una tienda de ropa de origen boliviano y en supermercados chinos. En uno de estos, se detectó una irregularidad con un trabajador asiático que no tenía el permiso habilitante. Por esta situación, se labraron las actas correspondientes.

Angerosa explicó que actualmente no hay otros extranjeros en la ciudad que sean controlados y advirtió que estos procedimientos se llevan a cabo de manera estricta desde que comenzó a regir el DNU de aislamiento social obligatorio en todo el país.

"No hemos encontrado irregularidades en Córdoba"

Angerosa explicó que estas tareas de control se realizan con todos los extranjeros que ingresan al país con el fin de "corroborar que efectivamente estén en el domicilio declarado como parte de las tareas de control de Migraciones dependiente del Ministerio del interior".

"En caso de irregularidad labramos un acta, la enviamos a Buenos Aires alertado de que no se cumple con el aislamiento y damos aviso al COE en Córdoba. Hasta ahora no hemos encontrado irregularidades en la provincia de Córdoba, sí casos en los cuales no se encontraban en el domicilio declarado, pero la razón era que el COE los había derivado al un hotel por síntomas por dar positivo en el test rápido, han habido este tipo de situaciones pero no gente que haya mentido o se haya escapado", señaló.

En ese marco, el funcionario indicó que el panorama de estos controles "es positivo y las personas que se comprometen a realizar la cuarentena la están cumpliendo y no hemos tenido problemas graves hasta ahora". Al mismo tiempo aclaró que este tipo de controles se realizan solo con personas extranjeras.

En tanto, también señaló que gran parte de las personas que ingresaron al país en los últimos días y que deben ser controladas son provenientes de países de América del Sur, "en su mayoría venezolanos y brasileños".

"Los controles se van a extender hasta lo que dure el DNU, también realizamos controles rutinarios de Migraciones con el fin de detectar personas extranjeras indocumentadas trabajando sin permiso habilitante", puntualizó.