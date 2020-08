Miralo en vivo: Barcelona vs. Bayern Munich por la Champions League

Barcelona, de la mano del astro argentino Lionel Messi, enfrentará este viernes a Bayern Munich, ganador de las últimas ocho Bundesligas y dueño de un invicto de 27 partidos, en busca de un lugar en las semifinales de la Liga de Campeones que desarrolla su etapa final en Lisboa. El duelo se podrá ver en vivo y online en este misma página a través de Facebook Watch.



El partido único de cuartos de final se jugará este viernes a partir de las 16 (hora de la Argentina) en el Estadio do Sport Lisboa, de Benfica, a puertas cerradas para el público para mitigar los efectos del coronavirus, y será transmitido por la señal ESPN 2 y Facebook Watch.



El ganador del cruce entre catalanes y alemanes se asegurará un lugar en la semifinal del próximo miércoles 19 de agosto, ante el vencedor del partido de cuartos de final que animarán el sábado Manchester City, de Inglaterra, y Olympique Lyon, de Francia.



De la mano de Lionel Messi, segundo goleador histórico de la competición con 115 goles, Barcelona intentará meterse nuevamente entre los cuatro mejores de Europa en medio de una temporada frustrante por haber perdido el título de La Liga ante su clásico rival, Real Madrid.



El crack no atraviesa su mejor temporada pero a los 33 años sus números siguen siendo impactantes: 31 goles (tres en la Champions) en 43 partidos.



Enfrente estará el polaco Robert Lewandowski, autor de 53 tantos en 44 encuentros para el Bayern Múnich, que confirmó su hegemonía en el fútbol alemán tras ganar su octava Bundesliga consecutiva y fue protagonista de cuatro de las últimas seis semifinales del máximo torneo europeo a nivel de clubes.



Luego de su último título de "Champions" en 2012/13, el equipo alemán jugó las semifinales de 2013/14, 2014/15, 2015/16 y 2017/18, mientras que en 2016/17 fue eliminado en cuartos y en la última edición se despidió en octavos.



Barcelona, en tanto, tropezó en la semifinal de la pasada edición con Liverpool, último campeón, en una serie increíble que comenzó ganando por 3-0 y perdió por 4-3 en Inglaterra.



Antes, el equipo "culé", que conquistó su último "orejona" en 2014/15, se había quedado tres temporadas seguidas en cuartos de final.



El equipo dirigido por Quique Setién, quien asumió el cargo con la clasificación asegurada a octavos de final, superó la fase de grupos con 14 puntos como líder de una zona difícil que compartió con Borussia Dortmund e Inter bajo la conducción de Ernesto Valverde.



Antes del receso por la pandemia de coronavirus, Barcelona empató con Napoli por 1-1 en Italia y el pasado sábado liquidó la serie con un triunfo por 3-1 en un desolado Camp Nou.



El desempeño del Bayern Múnich de Hans-Dieter Flick es notablemente más regular ya que no pierde un partido oficial desde el 7 de diciembre del año pasado cuando cayó, como visitante, ante Borussia Mönchengladbach por 2-1 y entre todas las competencias acumula 27 partidos invicto y 18 victorias consecutivas. En el medio, además de la Bundesliga, ganó la Copa de Alemania.



Los bávaros ganaron todos los partidos de la fase de grupos (los primeros tres bajo la conducción del croata Niko Kovac) y en octavos de final barrieron a Chelsea con un global de 7-1: 3-0 en Londres y 4-1 en Múnich, el sábado pasado.



Barcelona y Bayern se enfrentaron ocho veces en Liga de Campeones con cinco triunfos para los alemanes, dos para Barcelona y un empate.



El dato es que el ganador de las tres anteriores eliminatorias (la última fue con los recordados goles de Messi y su gambeta a Boateng) entre ambos equipos terminó siendo campeón del torneo.





Cómo ver el partido

El partido se podrá ver en HD en vivo y en directo por ESPN 2 y también online en este link de ESPN Play.

Perú / 14:00 /

Colombia / 14:00 /

Ecuador / 14:00 /

Uruguay / 16:00 /

España / 21:00 / Movistar Partidazo y Mitele Plus

Probables formaciones

Barcelona: Marc Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet y Jordi Alba; Arturo Vidal, Sergio Busquets y Frenkie De Jong; Lionel Messi, Luis Súarez y Antoine Griezmann. DT: Enrique "Quique" Setién.



Bayern Múnich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba y Alphonso Davies; Thiago Alcántara, Leon Goretzka; Kingsley Coman, Thomas Müller, Serge Gnabry; y Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.



Árbitro: Damir Skomina, de Eslovenia.



Cancha: Sport Lisboa, de Benfica.



Hora: 16.





TV: ESPN2.