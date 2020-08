Valentín Vicente: "Lo importante es seguir cuidándonos"

Tras la confirmación ayer martes de un nuevo caso positivo de coronavirus en San Francisco, luego de casi dos meses sin contagios, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) regional aseguró que "es momento de mantener la calma y de desarrollar actitudes respetuosas, solidarias y empáticas", a la vez que reiteraron la responsabilidad individual en respetar las normas de prevención.

"Queremos llevarles tranquilidad haciéndoles saber que continuamos trabajando para contener los casos", indicaron en un breve comunicado.

Asimismo, recordaron que para que el virus no se propague se debe cumplir con las "responsabilidades individuales, respetando las normas y recomendaciones que son de público conocimiento".

Se espera que este miércoles el organismo vuelva a emitir un informe con el resultado de los 20 hisopados que se hicieron a contactos estrechos del hombre que sufrió el último contagio registrado.

"El esfuerzo vale la pena"

El director del Hospital Iturraspe, Valentín Vicente, indicó a El Periódico que hasta el momento las personas contagiadas de coronavirus en el departamento San Justo, cuya mayoría se atendió en el Iturraspe, “cursa la enfermedad como un cuadro gripal o a veces son completamente asintomáticos”, indicando que no hubo situaciones que pudieron haber pasado a mayores.

De los seis casos en San Francisco, cinco ya recibieron el alta médica y el transportista que fue notificado en las últimas horas cumple el aislamiento su vivienda. Entre los síntomas que posee –aclaró Vicente- se destacan: falta del olfato, rinitis y dolor de garganta.

Por otra parte, Vicente resaltó que la tasa de mortalidad “es muy baja en la provincia”, aunque agregó que en grupos de riesgo “aumenta en forma notoria, por eso hay que cuidarse y no tener miedo”.

Sobre el reciente caso detectado, el director del hospital sostuvo: “Es algo que podía esperarse porque vemos la cantidad de casos que hay en el país y la provincia; nosotros estuvimos prácticamente dos meses sin casos en la ciudad producto del trabajo de la Municipalidad, la Provincia con la estación virológica y los puestos sanitarios que producen ciertos inconveniente y malestar en la población, pero hay que hacer hincapié que este esfuerzo está valiendo la pena”, destacó.

No volver atrás

Una de las cosas que valoró Vicente fue el comportamiento de la ciudadanía, aunque recalcó la necesidad de seguir con los cuidados en materia de higiene: “Queremos recordar desde el COE la necesidad de cuidarnos; sabíamos que íbamos a tener casos, que no estamos ajenos pero no queremos ser alarmistas. Hay que seguir con el lavado de manos, el distanciamiento social; si no necesitamos salir no lo hagamos y las personas con enfermedades crónicas que agraven esta patología hay que cuidarlas fundamentalmente”, pidió.