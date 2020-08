Preocupación en el municipio por la cantidad de motociclistas sin cascos

El pasado sábado y domingo, 50 motos fueron secuestrada en el marco de distintos operativos de control de tránsito llevados adelante por personal de Policía Municipal con la colaboración de oficiales de la Policía Federal y de la Policía de Córdoba, que se suman a una cantidad similar secuestradas en controles realizados la semana anterior sobre avenida Cervantes. En total, fueron casi 100 motos las retenidas en dos fines de semana.

Ante esto, desde el Gobierno municipal mostraron preocupación por el aumento en esta cifra pese a las campañas de concientización que se realizan desde hace varios años y el aumento en los controles. “El número nos genera preocupación porque a pesar de todas las campañas de concientización que se hacen, de que la gente está informada sobre la obligatoriedad del uso del casco, nos encontramos con que muchos vecinos no usan el casco y utilizan más energía para ver cómo evitan el control que para ir a sus casas y buscar el casco”, expresó el secretario de Gobierno, Damián Bernarte.

Cabe aclarar que en los operativos no solo se controla la utilización del casco reglamentario, sino también la tenencia de licencias de conducir, de chapa patente y de documentación que permita la circulación.

Quejas

El funcionario agregó que mientras el personal policial realizaba los operativos este último fin de semana, varios vecinos alertaron a las autoridades municipales sobre un número importante de motociclistas circulando sin casco por avenida Cervantes y bulevar Roca.

“Son muchos jóvenes los que no utilizan el casco, pero también es cierto que personas adultas circulando en motos de alta cilindrada transitan sin casco y sin barbijo. Hay toda una cuestión de falta de la conciencia social. Y más cuando hace un poco de calor, parece que hay una desesperación por salir a la calle”, añadió el funcionario.

Bernarte insistió con el pedido de responsabilidad a los vecinos, también en lo referido al cumplimiento de las normas de prevención dispuestas ante la pandemia de coronavirus. “Gracias a los cuidados de la gran mayoría de los vecinos, gracias a la tarea de la Municipalidad, tenemos la posibilidad de poder circular con cierta libertad. Lo que pedimos es que lo hagamos respetando la ley, esto es lo que no se entiende. San Francisco está mejor que muchísimos lugares de la provincia con respecto a la pandemia, pero algunos se acuerdan de cuidarse del Covid-19 pero no de cuidarse para no romperse la cabeza en la moto”, finalizó.