"Estoy devastada, me arrebataron mi hijo", dijo la mamá de Blas Correas

“Agradezco de todo corazón el cariño recibido en este momento que me toca pasar. Pido disculpas si no he atendido mi teléfono o no conteste mensajes. Estoy devastada. Me arrebataron mi hijo. Quien debía cuidarlo lo acribilló. Nunca más voy a poder abrazarlo. Nunca más", escribió Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, a través de su cuenta de Facebook.

"No voy a perder el tiempo explicando quién era mi hijo. Pero prometí sobre su cajón que no iba a permitir que lo ensucien y que aunque se me vaya la vida en esto voy a luchar para que se haga justicia", indicó la mujer sobre la trágica muerte del joven a manos de la Policía de Córdoba. "Te amo hijito de mi corazón“, cerró.

Además, la mamá del adolescente de 17 años, subió varias fotos familiares recordando a su hijo. El joven perdió la vida en la madrugada del jueves tras un tiroreo de la Policía mientras se trasladaba en un auto junto a sus amigos. Blas, recibió un disparo letal por la espalda, cuando el vehículo pasó un control policial.

La muerte del joven, es el quinto asesinato a manos de la Policía durante la cuarentena en Córdoba. Los movimientos de derechos humanos denuncian un endurecimiento de la violencia institucional desde que comenzó la pandemia.