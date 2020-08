Se levantan cordones sanitarios en varios puntos de Córdoba

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Córdoba informó hoy que de acuerdo a la evolución de la situación epidemiológica en el marco de la pandemia de coronavirus, se levantarán los cordones sanitarios que se disponen en varios barrios de la ciudad de Córdoba, al igual que en distintas localidades del interior.

En la capital provincial la situación está controlada en los barrios Zumarán y San Martín Norte, Villa 9 de Julio, Altos de General Paz y Malvinas Argentinas, por lo que las autoridades sanitarias decidieron terminar a partir de primera hora de mañana con las medidas restrictivas.

Los cordones sanitarios que realiza el COE en todos los sectores donde se detectan brotes del virus implican que mientras dure la medida se establece la restricción de la circulación de personas al máximo, solo permitiendo la circulación de un miembro del grupo familiar para realizar compras de necesidad básica, sin poder asistir a sus lugares de trabajo.

En las localidades de Pampayasta Sud y Norte, James Craik, Tío Pujio, Cruz Alta, en el barrio Santa Rosa de Río Cuarto y barrio Punta de Agua de Malagueño, tras una nueva semana de evaluación epidemiológica en todo el territorio provincial, el COE dispuso que a partir de mañana se podrán retomar las actividades que están habilitadas en toda la provincia, ya que se levanta la restricción sanitaria.

En el caso de Villa Dolores, se dispuso la apertura para el ejercicio de las profesiones independientes, las actividades deportivas y de esparcimiento, y los comercios podrán retomar su horario de atención habitual.

Distinta es la realidad que atraviesan otras localidades como Luque, que podrá ir flexibilizando nuevas actividades, como las obras privadas, el comercio y las profesiones independientes, al igual que Oncativo, con la diferencia de que el comercio podrá hacerlo a partir del próximo miércoles 12 con horario restringido.

En Oliva, Marcos Juárez, General Roca, Monte Buey y Los Surgentes no están permitidas las actividades deportivas, recreativas o de esparcimiento, y el rubro gastronómico deberá trabajar bajo la modalidad de delivery o take away, ya que la situación epidemiológica de estas ciudades es distinta.