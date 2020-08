Procrear: con la línea de construcción el valor estimado de una casa será de casi $3 millones

La cifra surge de los costos que se manejan en nuestra ciudad para levantar en la actualidad una vivienda de 60 metros cuadrados, como indica esta línea. De todos modos, Nación no definió los montos de estos créditos cuyas opciones serán lanzadas entre septiembre y octubre. ¿Qué se podrá construir?

La necesidad habitacional no es escasa en ninguna parte del país, menos en San Francisco. Son muchas las familias –nuevas y no tanto- a las que les cuesta acceder a la vivienda propia y no les queda otra que terminar alquilando, con los costos que eso conlleva. Por eso, el relanzamiento del nuevo Plan Procrear por parte del Gobierno nacional se convierte en una buena posibilidad para construir, algo que avalan sus antecedentes.

Para tener una idea sobre lo que representó su primera edición lanzada en 2012, desde mediados de ese año hasta finalizar 2014 se liquidaron unos 3500 préstamos hipotecarios en San Francisco y la región. Es decir, este número representó a familias que pudieron cumplir con el sueño de la casa propia.

El último registro que puede mostrar la necesidad de vivienda en nuestra ciudad es el sorteo de los terrenos del loteo municipal Brisas del Sur, realizado en el año 2013, donde se anotaron aproximadamente tres mil personas.

El flamante plan presentado ahora por el presidente Alberto Fernández contará con 25.000 millones de pesos de inversión y tiene como objetivo impulsar la actividad de la construcción, por lo que se abren muchas oportunidades para los trabajadores del rubro (albañiles, pintores, gasistas, entre otros), arquitectos e ingenieros y los negocios de venta de insumos y materiales.

Construcción: qué se podía y qué se puede ahora

Procrear 2020 llega con nueve líneas de crédito para distintos fines con tres tipos de tasa de interés: 24%, 16% y tasa atada a la evolución salarial (fórmula HogAr). Hay créditos personales e hipotecarios, destacándose entre ellos el de construcción desde cero, uno de los más buscados ante el déficit habitacional.

El relanzamiento del programa llega con varios cambios respecto a las versiones anteriores. El plan fue lanzado en 2012 durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y luego retomado en la gestión de Mauricio Macri, con varias diferencias. Esta versión 2020 retoma las ideas del plan original de 2012.

En su primera edición hace ocho años atrás, se ofrecían dos montos para levantar una casa: $200 mil y $350 mil, según los ingresos. Por ese entonces, el costo del metro cuadrado de construcción terminada (con mano de obra y materiales) rondaba los $3000. Las familias que accedían al préstamo menor (con ingresos menores a $5000 mensuales) podían aspirar a construir una vivienda de entre 60 y 80 metros cuadrados aproximadamente, distribuidos en cocina comedor, una sala de estar, baño y dos dormitorios normales (de 10 m2). Dentro de la segunda opción se podría agregar una pequeña cochera.

En el caso de la segunda opción, familias con ingresos de entre 5.001 y 30.000 pesos podían aspirar a tener unos 100 m2, distribuidos en cocina comedor, una sala de estar, baño y dos dormitorios. En este caso se puede anexar un tercer dormitorio en suite o con vestidor y cochera.

Hoy, esta línea es para construcción de viviendas de hasta 60m2 en lote Procrear, municipal o propio, donde se otorgarán 30 mil créditos hipotecarios, bajo la fórmula HogAr, y la fecha de inscripción estimada es septiembre.

Costo de una casa hoy

Ahora bien, teniendo en cuenta los montos actuales del metro cuadrado construido: ¿qué se puede levantar y cuánto dinero se necesitará para hacerlo?

Según arquitectos consultados por El Periódico, una vivienda de ese tamaño puede costar en la actualidad unos tres millones de pesos, si se tiene en cuenta que el metro cuadrado de construcción al mes de junio de este año era de poco más de $46 mil.

Con ese dinero en mano (mejor dicho en la cuenta bancaria) se puede obtener una vivienda con un dormitorio, estar-comedor, cocina y una pequeña cochera. En el caso de no querer este último espacio, se podría reemplazar con otra habitación.

No obstante, la Nación ofrecerá entre ocho y diez modelos de viviendas para elegir. Un dato no menor será que quienes accedan a esta línea deberán contar con lotes adquiridos antes del anuncio del Procrear para evitar la especulación y que los valores se vayan por las nubes. Sin embargo, en la actualidad acceder a un terreno, por lo montos que se manejan, no es algo muy accesible. En el loteo Magdalena I, donde se levantaron varias casas a través de este plan, un lote de 10 x 25 metros cuesta entre 20.000 y 22.000 dólares; en el Magdalena II, uno de 450 metros cuadrados sale 15.000 dólares, según informaron corredores inmobiliarios. Otros loteos más nuevos son Colonizadores, con terrenos de 312 metros cuadrados que cuestan 15.000 dólares; Nueva Italia, valuados en 13.000 dólares y Palmares 4, en 16.000 dólares.

Monto a definir para construir

El monto de los créditos hipotecarios aun no fue definido, pero se tomará en cuenta el valor total para la construcción de una vivienda de 60 y 65 metros cuadrados. El Gobierno ofrecerá entre ocho y diez modelos de viviendas para elegir. Serán acreditados en cuentas del Banco Hipotecario.

Créditos disponibles

El programa incluirá 30.000 créditos para la construcción de viviendas en todo el país; 4.000 créditos para viviendas multifamiliares en desarrollos de edificios consolidados; y 10.000 en desarrollos urbanísticos y de conjuntos de viviendas en predios Procrear.

Fórmula de actualización del crédito

En los años anteriores, la actualización se realizaba con la fórmula UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) que se ajusta cada mes de acuerdo al CER, atado a inflación que mide el Indec. Los nuevos créditos, en tanto, se actualizarán con la fórmula Hogar que sigue la evolución de los salarios a través del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) más CER con un tope del 2%.

Otras líneas

Procrear incluye 9 líneas que abarcan desde la adquisición de viviendas y el otorgamiento de créditos para acceder a lotes con servicios a préstamos que permitan comprar materiales de construcción y contratar mano de obra para realizar refacciones en casas ya habitadas.

Las líneas que ya fueron abiertas para la inscripción online fueron las de refacciones, con créditos personales que van desde los $50.000 hasta los $500.000. El resto, estarán disponibles a partir de septiembre y octubre. En las primeras horas, ya hubo 16.000 inscriptos y más de 100.000 visitas a la web de Procrear.