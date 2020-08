"Pensé que me moría", dijo la actriz Alyssa Milano que contrajo coronavirus

Varias celebridades han tenido una dura experiencia con el coronavirus y no han dudado en contar detalles para ayudar a concientizar a la población. Este es el caso de Alyssa Milano, quien por estos días compartió una impactante imagen de ella con una mascarilla de oxígeno de cuando atravesó su peor momento por la enfermedad.

“Esta era yo el 2 de abril, después de estar enferma durante dos semanas. Nunca había estado enferma de esta forma. Todo me dolía. Perdí el olfato. Sentía como si un elefante estuviera sentado sobre mi pecho. No podía respirar y no podía mantener la comida en mi cuerpo”, empieza contando en un posteo de sue cuenta de Instagram que se volvió viral.

Luego sigue: "Perdí 4 kg en dos semanas. Estaba confundida, tenía febrícula y los dolores de cabeza eran horribles. Básicamente tenía todos los síntomas del covid-19. A principios de marzo me hice dos test y los dos dieron negativo. A finales de marzo, cuando me encontré mejor, me hice una prueba de anticuerpos,—el test rápido del pinchazo en el dedo— también negativa”.







Milano cuenta que los meses siguientes siguió con síntomas y siguió insistiendo con varias pruebas diagnósticas. “Después de vivir los cuatro meses siguientes con vértigo, problemas de estómago, periodos irregulares, taquicardias, falta de aire, pérdida de memoria a corto plazo y malestar general, me hice una prueba de sangre en un laboratorio. Entonces di positivo. Tuve covid-19”, detalla.

Con este mensaje la actriz, además de concienciar con la enfermedad, quiere mandar un aviso sobre las pruebas diagnósticas que se están llevando a cabo en EE.UU. “Sólo quiero advertirles de que los test que están llevando a cabo son erróneos y no conocemos los números reales. También quiero advertir de que esta enfermedad no es ningún engaño. Pensé que me moría. Donaré mi plasma con la esperanza de que puede que salve una vida”, señala.