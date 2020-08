Cáritas confía en la reactivación de los planes de vivienda: para San Francisco se proyectaron 200 casas

El nuevo Gobierno nacional y el relanzamiento esta semana del Procrear provoca que se vuelva a pensar en los planes de vivienda que Cáritas Argentina proyectó –en muchos casos concretando la construcción en la región- y que por diversas situaciones quedaron truncos. Uno de ellos está relacionado con San Francisco, donde un terreno de ocho hectáreas ubicado al sur de la ciudad espera por la construcción de 200 viviendas prometidas.

Monseñor Carlos Tissera, presidente de la institución a nivel nacional, aseguró a El Periódico que por el momento “no hay nada concreto”, aunque reconoció que existen esperanzas de que pueda reactivarse el plan en estos cuatro años de mandato de Alberto Fernández.

Además de la faz alimentaria, Cáritas tiene fuerte incidencia en lo habitacional: “A través de las parroquias Cáritas trabaja con las intendencias en terrenos fiscales para que la gente pueda tener su vivienda. Se hicieron cerca de siete mil en el país, pero después no se pudo avanzar más. Con esta nueva gestión retomamos otra vez el tema de las viviendas”, explicó.

Donación

Hace ocho años, el gobierno municipal de Martín Llaryora le donaba a Cáritas San Francisco las tierras. El compromiso era además dotarlo de servicios. Y teniendo en cuenta la necesidad habitacional en ese entonces, las expectativas fueron enormes en la comunidad, sobre todo en los que menores ingresos tenían, a quienes estaban dirigidas las unidades habitacionales.

El de Cáritas no es un plan de viviendas como los que suelen lanzar los gobiernos. A diferencia de esos, en este las familias aportan la mano de obra, por lo que son capacitadas para construir su casa. Todo acompañado por asistencia técnica de equipos conformados para tal fin.

Cuando se conoció la donación del terreno y la posibilidad cierta de que se lleve adelante el proyecto, alrededor de 1500 personas se anotaron en el plan según registros del 2015, cuyos beneficiarios no saldrían de un sorteo sino del análisis socioeconómico realizado por trabajadores sociales. Mientras en nuestra ciudad se permitía soñar con este plan, en la región ya se ejecutaba en localidades como Las Varillas, Las Varas y Laspiur. Entre las tres sumaban 97 casas.

Frenados

“Los cuatro años anteriores (gobierno de Mauricio Macri), por las razones que fueran, no pudimos hacer nada. La gente había sido convocada, se armaron equipos de trabajo en cada parroquia y lamentablemente nos trajo problemas internos en Cáritas por gastos de personal y gente que trabajaba. El plan no salía, pero no queríamos desarmar los equipos porque la gente luego se va a trabajar a otro lado”, explicó Tissera.

Firma para la entrega del terreno a Cáritas en 2012. En la foto, el intendente Martín Llaryora y el padre Daniel Cavallo.

¿Por qué no se avanzó?, preguntó El Periódico, a lo que el hoy obispo de Quilmes respondió: “Las intenciones no puedo saberlas, pero hubo muchas trabas burocráticas que frenaban todo. Siempre había que hacer nuevas presentaciones y así nos pasamos cuatro años. Si fue intencional no lo sé. En algunos casos se decía porque había habido irregularidades en algunos planes del gobierno anterior a Cambiemos y éste no quería caer en los mismos errores, pero Cáritas nunca tuvo anormalidades en ese sentido y quizás entramos en las generales de la ley”, manifestó.

Ahora, Tissera observa una posibilidad: “Tenemos esperanza de reactivar este plan de viviendas solidarias, con diálogo con la ministra (de Desarrollo Territorial y Hábitat) Eugenia Bielsa. Algunos proyectos ya estaban listos y solo había que lanzarlos”, señaló.