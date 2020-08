Más de 20 empresas respondieron al llamado a licitación por la obra de cloacas

Más de 20 ofertas se presentaron en el llamado a licitación para las obras de cloacas destinadas a los barrios La Milka, San Cayetano, Maipú y Savio.

El acto de apertura de sobres tuvo lugar este mediodía en el Superdomo y estuvo presidido por el vicegobernador de la provincia, Manuel Calvo, que estuvo acompañado por el ministro de Servicios Públicos Fabián López y el intendente de San Francisco Ignacio García Aresca. También participó, aunque de forma telefónica, el gobernador Juan Schiaretti. Estuvieron presentes, además, Marcelo Botta, presidente de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento y legisladores provinciales.

La obra denominada "Redes colectoras cloacales en barrio La Milka- San Francisco De Asís – San Cayetano; colector e impulsión a cloaca máxima” cuenta con un presupuesto oficial de $335.998.748,47 y un plazo de ejecución de 24 meses. Los trabajos comprenden la instalación de 46.012 metros de cañerías colectoras cloacales, que permitirán el acceso a la red de 3.329 conexiones y 419 bocas de registro.







Los trabajos se llevarán a cabo en el marco del programa de Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento – Plan Belgrano, que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Es un día de muchísima alegría. Estamos preparados para dar el puntapié inicial de una obra muy esperada que va a significar muchísimos beneficios para todos los habitantes de esta ciudad del este provincial", comenzó Calvo.

https://www.facebook.com/elperiodicosf/videos/306217787248995/

Dirigiéndose a Schiaretti, García Aresca continuó: "Es una alegría enorme poder estar en este acto tan importante para San Francisco y toda la provincia. Veníamos hablando de la importancia que tiene poder llevar esta red a los barrios que más lo necesitaban. Antes de tener esta red, firmamos ese acuerdo en el municipio para poder llevar la cloaca máxima y el colector sur y parecía algo imposible para San Francisco. Lo hemos hablado tanto tiempo, faltaba esa realidad y hoy a 4 años está terminada. Por eso quiero decirte gracias por cumplir con la palabra empeñada. Los vecinos de San Francisco supieron escucharnos e interpretar que veníamos a hacerles las grandes obras que no tuvieron. Con esta obra vamos a llegar a barrios que realmente lo necesitaban, como La Milka, San Cayetano y el sector norte. Era una obra que no se podía hacer si no teníamos esa red del colector sur y la cloaca máxima. Por eso en nombre de todos los sanfrancisqueños y de los presidentes de los centros vecinales gracias por el aporte que vos hacés".

Sobre la obra

A su turno, López describió la obra: "Gracias a las obras ejecutadas casi a punto de finalizar es que hoy podemos estar abriendo los sobres de esta importante obra de construcción de redes domiciliarias cloacales".

Según indicó, la obra consiste en la ejecución de redes domiciliarias en cuatro barrios con casi 45 kilómetros de redes domiciliarias, 5 kilómetros de cañería de impulsión, 3 estaciones de bombeo, más de 400 bocas de registro y 3329 conexiones domiciliarias beneficiando en el futuro a 15 mil habitantes de San Francisco con un plazo de ejecución de dos años desde el momento en que se firme el contrato. La obra se lleva a cabo en el marco del Programa de Servicios de Agua Potable y Saneamiento y es la tercera obra en marcha en la provincia (San Francisco, Arroyito y Río Cuarto) y la segunda en el departamento San Justo.

"Todo esto va a permitir elevar un 11 por ciento la cobertura de redes domiciliarias en la ciudad, llevándola por arriba del 80 por ciento, constituyéndose junto a Río Cuarto, cuya licitación abrimos hace unos días, en una de las ciudades con mayor cobertura, no solo a nivel provincial sino nacional", sumó López.

336 millones de pesos para cloacas

Por su parte Schiaretti manifestó: "Es una enorme alegría poder estar compartiendo esto con ustedes. Yo siempre dije que San Francisco era una de las ciudades más bonitas de Córdoba pero que había sido fundada en un plato sopero, que tenía el problema eterno de cloacas y desagües y que lo íbamos a encarar. Y lo encaramos haciendo los desagües correspondientes, haciendo la ampliación de la planta de tratamientos cloacales haciendo la colectora troncal y ahora en esta barriada en La Milka, San Cayetano, Maipú y Savio, que es una inversión de 336 millones de pesos que benefician a 15 mil habitantes".

Y continuó: "Cuando esto esté terminado, vamos a tener más del 80 por ciento de la ciudad con cloacas y esto junto con la terminación de los desagües va a significar que San Francisco va a dejar de tener problemas de anegamiento y líquidos cloacales. Va a pasar a ser no solo una de las ciudades más bonitas de Córdoba sino una ciudad saneada. Y la inversión que está haciendo la Provincia en algunos casos junto al Estado nacional en cloacas son 2500 millones de pesos y en desagües estamos haciendo una inversión de mil millones de pesos, son 3500 millones de pesos en saneamiento".

"La decisión es no detenerse en la ejecución de obras"

Tras la apertura de sobres, en conferencia de prensa, Calvod estacó la continuidad del trabajo pese al contexto de pandemia: "La decisión del gobierno provincial es no detenerse en la ejecución de las obras con las que nos hemos comprometido a lo largo de todo este tiempo con los habitantes de los distintos pueblos y ciudades de la provincia. Esta semana estuvimos en Río Cuarto también cumpliendo con una obra de desagües pluviales muy importante para la ciudad, estamos con obras de saneamiento allí, las obras se multiplican por todo el territorio provincial, cubriendo todos los puntos cardinales de la provincia y dando cumplimiento acabado a cada uno de los compromisos que habíamos asumido de cara a los procesos electorales que se vivieron el año pasado".







Y destacó: "Y más allá del momento de excepción que estamos viviendo, desde el gobierno provincial poniendo no todos los recursos solamente en lo que es la atención de la salud en un momento crítico. Recordemos que ayer nuestro gobernador decidió aumentar el fondo respecto de lo que es pandemia de coronavirus en la provincia de 3500 a 5 mil millones de pesos, hemos incorporado más respiradores artificiales en todo el territorio provincial, más camas críticas elevándolas a 883 camas, de las 320 con las cuales habíamos iniciado la pandemia. Ustedes ven que todo el esfuerzo está puesto en materia sanitaria pero no dejamos de lado los compromisos asumidos. Y más allá de este tiempo de pandemia es nuestra responsabilidad estar presentes en todo el territorio provincial haciendo lo que tenemos que hacer, estar presentes y dando cumplimiento a cada uno de los compromisos que habíamos asumido. A pesar de la crisis y la pandemia Córdoba no para, San Francisco no para y vamos a seguir trabajando juntos para lograr el objetivo de tener una sociedad mejor".

Consultado sobre cuándo podrá verse la obra "en la calle", expresó: "Ustedes saben que todo proceso licitatorio tiene un proceso esta es una obra que tiene financiamiento BID, tenemos autorización de la nación para poder llevarlo adelante. El proceso licitatorio viene a cumplir algunos procesos que están establecidos por ley y como dijo nuestro gobernador esperemos que antes de que finalice este año esta obra pueda empezar su ejecución en San Francisco. Este es el desafío que tenemos para los próximos días y estamos seguros que lo vamos a poder lograr. Rescato las palabras de nuestro Ministro de Servicios Públicos. Más de 20 ofertas hemos recibido en la licitación, no es habitual recibir tantas ofertas en una obra tan importante para la ciudad, así que festejamos esa voluntad de poder realizar las ofertas para que en el menor tiempo posible pueda comenzar esta obra en la ciudad".

Por su parte, García Aresca añadió: "Es una alegría muy grande hoy poder estar en este acto tan importante no solamente para San Francisco sino para la provincia. Ene so no me quiero olvidar de vos Manuel que siempre acompañaste a San Francisco desde los lugares donde estuviste, primero como ministro y ahora como vicegobernador, en este proyecto tan ambicioso, no me quiero olvidar de Fabian López, ministro de Servicios de la provincia, porque para hacer esta obra teníamos que hacer una obra anterior y fue esa obra que planteamos con la cloaca máxima y el colector sur, habíamos hablado tanto tiempo y que no se concretaban muchas veces porque no había intención de hacer obras que no se ven, porque van bajo suelo y son unos importes enromes, entonces el gobierno municipal, que agradezco al secretario Oscar Enrico y ahora Néstor Gómez presentaron estos proyectos. Primero para la cloaca máxima y después para el colector sur y en conjunto con el equipo de Fabián, hoy podemos decir que estamos terminando y falta muy poco para esa obra, y después venía el otro paso, el de la red domiciliaria, el de llegar a los barrios que no tenían y que las necesitaban tanto como barrio la Milka, San Cayetano y la parte norte de nuestra ciudad. Y uno cuando recorre esos barrios y hablaba con los vecinos era lo que más importaba. Y nosotros les decíamos que sepan esperar, que sepan interpretar el proyecto, que el proyecto iba a ir en ese sentido. Y hoy les quiero agradecer a Calvo, López, Botta, Alejandra Piasco y también a Martín (Llaryora) que también hizo mucho en el momento en que ha estado y que hoy esta en Córdoba y también es una alegría para él. Para nosotros, para todos los sanfrancisqueños creo que es importantísimo, algo que lo decíamos siempre, esto va a ser un cambio en la calidad de vida. Son muy pocas las ciudades de la provincia de Córdoba que van a tener ese porcentaje y esto nos va a ar la posibilidad de que San Francisco siga por la senda del progreso".

La temporada de verano, ¿en peligro?

Respecto a si la temporada de verano podría verse afectada por las medidas de aislamiento y distanciamiento social establecidas en la provincia, Calvo explicó: "En primer lugar ratificar la decisión de nuestro gobernador de seguir acompañando la inversión en salud en nuestra provincia. En ese sentido, además de los COE regionales que son 8 en toda la provincia hemos decidido en conjunto con el COE sumar otro corredor sanitario que se vienen a sumar a la acción que están teniendo los COE regionales en todo el territorio provincial. En San Francisco tenemos uno que si bien tiene sede en el Hospital Iturraspe es para todo el Departamento San Justo. Ahora hemos sumado uno que comienza en la ruta 13, sube por la ruta 10, llega a la ruta 17 y llega hasta localidades del Departamento San Justo en Marull y en Balnearia, fundamentalmente para poder integrar los distintos COE regionales y utilizar también los distintos hospitales provinciales que tenemos en el resto del territorio provincial, ustedes saben que todos los departamentos de la provincial tienen un hospital regional de carácter provincial, que en este caso no están atendiendo patologías Covid pero lo importante es mantener la interrelación entre los nosocomios que atienden con los que no atienden patologías Covid, entrelazar una red que permita lograr reunir la mayor cantidad de recursos humanos como así de logística para poder estar mas presentes en el terreno para que lo que ocurre en las 363 localidades que tenemos en la provincia de Córdoba a las que aún no ha llegado el coronavirus, que sabemos que es muy difícil que no llegue en algún momento, que cuando llegue podamos mitigar rápidamente y que no se nos conviertan en brotes como ha ocurrido en algunas localidades de la provincia como ha sido Villa Dolores, Oliva y Marcos Juárez, esos 3 brotes reúnen aproximadamente el 40% delos contagios que ha tenido la provincia a lo largo de estos días de pandemia. Por lo tanto la decisión del COE en conjunto con nuestro Ministerio de Salud es sumar nuevos recursos, mayor aparatología hospitalaria y también recursos humanos para poder atacar fuertemente la patología del coronavirus en aquellas localidades".

"La mirada está puesta en todo el territorio provincial, con mayor ánimo en aquellas localidades donde aun no ha llegado el virus porque sabemos que la etapa que estamos viviendo de cuarentena que por allí el relajamiento que existe en algunas de estas poblaciones fruto de que no han tenido ingreso de coronavirus hasta el momento cuando ingresa la patología termina gran parte de la población infectada por el virus y queremos mitigar esa acción", añadió.

Y finalizó: "Con respecto a lo que va a ocurrir en la temporada de verano no quiero hacer futurología, creo que la lucha contra la pandemia del coronavirus es día a día, minuto a minuto. Desde el Gobierno provincial tenemos la fuerte convicción de que tenemos que poner lo mejor de nosotros para garantizar el acceso a la salud de todos los cordobeses, no importa en qué parte de la provincia vivan. En este sentido veremos cómo se van desarrollando los meses de aquí al inicio de la temporada estival y de allí ver de qué manera se puede acompañar. Nuestro gobierno provincial ha puesto de manifiesto distintos acompañamientos a todos los sectores productivos y también al turismo que es una verdadera economía regional en nuestra provincia, poniendo a disposición créditos del Banco de Córdoba, haciendo acciones con nuestra empresa provincial de energía, distintas acciones que permitan poder paliar la emergencia que estamos viviendo en este momento".