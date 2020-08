Irresponsable: Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en TV para promocionarlo

Se trata de una sustancia tóxica promocionada como solución mágica contra el coronavirus. El Ministerio de Salud cuestionó su actitud y la Anmat aclaró que no tiene ningún estudio que demuestre su eficacia ni está autorizado.

Con un muy bajo rating por su programa en Canal 9 y una muy cuestionada militancia anticuarentena por la pandemia de coronavirus, Viviana Canosa viene protagonizando polémicos episodios en TV y en sus redes sociales donde solo parece buscar llamar la atención sin importarle los mensajes que difunde ni la gravedad de la pandemia. Pero el último de ellos parece haber cruzado límites y le deparó numerosas críticas por su actitud irresponsable de promocionar una sustancia que no tiene ningún estudio que demuestre su eficacia y además no está autorizada por las autoridades sanitarias en nuestro país.

Se trata de dióxido de cloro, un químico tóxico que obtuvo popularidad en los últimos meses por la viralización de videos en los que un supuesto científico alemán lo recomienda para combatir el Covid-19, y es un derivado del clorito de sodio, que desde hace años es promocionado como una “solución mineral milagrosa”, pese a los estudios que indican sus peligros en la salud.

Ninguno de estos productos es recomendado por la ANMAT para uso como medicamento o suplemento: no hay ningún estudio que demuestre su eficacia.

"Debido a la circulación de información en redes sociales y medios digitales relacionados a la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades, se recuerda que el producto mencionado no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso", aseguró el comunicado de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica que prohíbe el consumo de este producto.

La irresponsable conductora de programas de espectáculos igualmente promocionó este químico al final de su programa de este miércoles, cuando decidió pegarle un buen trago a una botella que supuestamente contenía este liquido. "Dejen de prohibir tanto, que ya no alcanzo a desobedecer todo", vitoreó la conductora. "Me viene divino. Yo no recomiendo, les muestro lo que hago", dijo antes de hacer casi un "fondo blanco".

Según la Organización Panamericana de la Salud, la ingesta de dióxido de cloro y clorito de sodio “reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren pueden causar irritación en el esófago y el estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”.

También en Argentina distintas entidades han alertado sobre los graves riesgos de consumir estas sustancias.

Pésimo mensaje

Frente a la actitud de Canosa, la secretaria de Acceso a la Salud de nación, Carla Vizzotti, salió a cuestionar el mensaje y advirtió sobre la peligrosidad del producto. “No solo no tiene evidencias de beneficios sino que puede ser tóxico. Nos preocupa mucho que comunicadores generen esa situación. No lo recomiendan en ningún lugar y puede ser tóxico”, dijo la funcionaria.

Además, pidió no generar más dudas o incertidumbre “por recomendaciones en relación a curas mágicas en este momento de tanta sensibilidad” y pidió que todos aquellos que tengan un rol importante en la sociedad lo tengan en cuenta más allá de la opinión personal.

Lo único más peligroso que consumir una sustancia tóxica es que haya personas públicas recomendándolo.



No consumamos tóxicos. Ni químicos ni comunicacionales. — El Gato y La Caja (@ElGatoyLaCaja) August 6, 2020

Acerca del dióxido de cloro. ES TÓXICO. Comunicado de la Anmat 👇https://t.co/hqQUs0qN30 — Nora Bär (@norabar) August 5, 2020