¿Qué testeos se realizarán antes del regreso a los entrenamientos?

Según el protocolo, se deberán realizar testeos serológicos, que detectan anticuerpos pero no indican si la persona está infectada. La AFA se hará cargo del costo de los mismos en todas las categorías.

Tras confirmarse el retorno a los entrenamientos a partir del 10 de agosto en Argentina, apareció un punto que llamó la atención en el protocolo sanitario y que hace referencia al requisito de obligatoriedad de testeos serológicos en vez de PCR -hisopados- para retomar las prácticas.

En concreto, todos los equipos deberán testear a sus planteles para poder comenzar las prácticas a partir del lunes e inicialmente se iba a seguir el mismo protocolo que se empleó en las ligas de Europa. Sin embargo, después de la reunión de ayer en la Casa Rosada se determinó que el sistema a utilizar será el de tests serológicos, que son los que sirven para determinar si alguien desarrolló anticuerpos por haber estado en contacto con el virus pero no para saber si actualmente está infectado.

Estos testeos son los mismos que se realizan en el ingreso a la localidad de San Francisco a transportistas que llegan desde otras provincias desde hace casi dos meses y cuyos resultados se obtienen en dos horas.

¿Por qué no se obliga a realizar los testeos PCR?

Principalmente, por el costo, ya que como indicó semanas atrás el jefe del cuerpo médico de Sportivo Belgrano cada hisopado cuesta aproximadamente cinco mil pesos.

De todas maneras, varios médicos de los equipos de la Primera División se manifestaron en contra de no obligar a realizar los PCR, puesto que el serológico no sirve para saber si alguien está infectado en ese momento y además presentan un alto porcentaje de falsos negativos.

Por este motivo, varios clubes de Primera ya se mueven para conseguir los hisopados por su cuenta, para poder así brindar mayor seguridad a aquellos que retomarán los entrenamientos a partir del 10.

AFA se hará cargo del costo de los testeos

Por otro lado, el presidente de Lanús Nicolás Russo -también secretario ejecutivo de la AFA- explicó en diálogo con TyC Sports que los testeos serán proporcionados por la entidad madre del fútbol argentino que realizará una inversión de más de 2 millones de dólares.

"De todos los testeos, los costos van a ir por cuenta de AFA, y no es poco dinero, es muchísimo. Desde la primera a la última categoría del ascenso. No es un tema menor, se había hecho un cálculo por arriba que hablaba de dos millones de dólares de acá a fin de año, y los números son mayores a eso porque estamos hablando de 60 personas por equipo, no solo los jugadores sino de todos los que están relacionados a la práctica del fútbol. Todo va a ir por cuenta de AFA y esto habla de la muy buena gestión (de Claudio) Tapia, muestra su solidez desde lo administrativo y lo económico", aseguró.

Con información de TyC Sports