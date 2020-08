Docentes suplentes pidieron por la apertura de convocatorias de vacantes y cargos

Se manifestaron este miércoles en el Centro Cívico. Aseguraron que al no abrirse la convocatoria, no tienen la posibilidad de acceder a un cargo.

Docentes suplentes se concentraron este miércoles en el Centro Cívico para reclamar que se abran la convocatorias de vacantes y cargos.

"Somos un grupo de docentes que estamos reclamando que se abran las convocatorias de vacantes y se titularicen cargos. A partir de marzo, con la pandemia se cerraron todas las posibilidades de ocupar cargos y de ocupar vacantes. Hasta mitad de año consideramos que era porque estábamos todos organizándonos y no era factible que empezaran a trabajar, pero ya están trabajando, por lo tanto los cargos ya tendrían que empezar a abrirse y las vacantes también", explicó Patricia Gerber, una de las docentes convocadas.

Gerber añadió: "Todo este grupo de docentes que estamos acá somos suplentes, y no tenemos la posibilidad de acceder a un cargo por el hecho de que no se abre la convocatoria. Las horas cátedras están siendo suplidas por directivos de los colegios o por docentes que tienen horas titularizadas, que tienen cargos. Ellos trabajan ad honorem. El punto es que están excedidos de horas, tienen un montón de trabajo y lo que hacen es perjudicarnos a nosotros, porque el Gobierno de esta manera no abre la convocatoria de vacantes, nos están perjudicando. Estamos pidiendo que por favor dejen de dar clases ad honorem, que nos permitan a nosotros trabajar, que esa es la idea, trabajar. Además hay un montón de suplentes que no están cobrando y eso también se debería regularizar, hace de marzo que están trabajando y no están cobrando".

La docente también sostuvo que hay una cuestión con las carpetas médicas: "Hay un montón de gente que ha solicitado carpetas médicas y no elevan el pedido, entonces quedan como en una laguna. Por un lado no le dan la carpeta médica pero está trabajando un suplente que tampoco está cobrando, no se hace el trámite".

Gerber destacó que en Córdoba ya comenzaron los reclamos pero lamentó que no suceda lo mismo en la ciudad. "Acá cuesta un poco más, porque la gente por ahí tiene miedo, porque somos pocos, nos conocemos mucho. Este es un reclamo para todos. No somos estos nada más, hay un grupo de 70 personas. Algunos trabajan, otros viven en la zona y no pueden venir y otros no se animan".

"El reclamo es justo, no estamos haciendo nada fuera de la ley y estamos solicitando que nos dejen trabajar", finalizó.