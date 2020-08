Video: Luis juez no votó dos leyes porque estaba dando entrevistas

El diputado cordobés de Juntos por el Cambio Luis Juez faltó a la votación de dos leyes que se aprobaron ayer en la Cámara de Diputados porque al momento de emitir su voto se encontraba dando entrevistas para medios de comunicación. Lo hizo primero ante un proyecto de ampliación del Presupuesto y horas más tarde repitió la conducta cuando se debía votar por la reestructuración de la deuda: ausente a la hora de votar por salir en entrevistas.

Diputados realizó ayer martes una sesión especial mixta en la que el oficialismo obtuvo media sanción para el proyecto de ampliación del Presupuesto vigente y logró la aprobación de la iniciativa para renegociar títulos de deuda emitidos bajo legislación local que ya tenía media sanción del Senado.

La iniciativa fue aprobada por 228 votos afirmativos; 9 negativos y 16 abstenciones; y luego se inició el debate en particular. Con amplio consenso político, el proyecto sobre reestructuración de la deuda fue aprobado la semana pasada por el Senado; en tanto que la ampliación presupuestaria aún debe ser tratada por la Cámara alta.

Y mientras votaban cada artículo en particular, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habilitó la votación. para el articulo 8. Juez estaba presente en la sesión a través del formato virtual pero no emitía su voto. Tenía el micrófono de su computadora silenciado y no se sabía por qué no emitía su voto.

Entonces Massa preguntó. “¿Dónde el está el diputado Juez? Abrile el micrófono”, dijo. Cuando le activaron el micrófono se dieron cuenta que Juez estaba dando una nota periodística sobre otro tema y no se había dado cuenta que estaban por votar.

“El diputado Luis Juez está en una entrevista periodística pero está ausente a la hora de votar”, aseguró Massa, molesto por la situación. Finalmente, Juez no votó.

Segunda vez

Horas más tarde cuando los legisladores debían votar la reestructuración de la deuda, el diputado cordobés recayó en el mismo error y nuevamente no votó por estar dando una entrevista con el canal de televisión TN. Tres veces lo nombró Massa para que emitiera su voto, pero Juez nunca respondió ya que pasó la última hora de la sesión saliendo al aire en la señal Todo Noticias.

Al insólito momento se le sumó el grito de fondo de una legisladora que acotó: “¡Está en TN!”. “Se lo considera ausente a la hora de votar”, expresó el presidente de la Cámara Baja luego de hacer el tercer llamado, por lo que Juez por segunda vez en la jornada no votó por estar dando entrevistas periodísticas.

En lo que respecta a la sesión,la sorpresa vino de la mano del bloque de Juntos por el Cambio, que anoche resolvió acompañar en general la ampliación y no hacerlo en algunos artículos en particular.

Hasta ayer en el oficialismo entendían que el interbloque que conforma el Pro, la UCR y la Coalición Cívica se iba a abstener y que iba a contar con el apoyo de los bloques provinciales y del Peronismo Federal para poder aprobar la ampliación presupuestaria.

Con información de Infobae.