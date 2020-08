Volvieron a robar a un comercio de Camino Interprovincial, esta vez a una pañalera

Una pañalera ubicada sobre Camino Interprovincial fue blanco de un robo esta madrugada. Delincuentes rompieron la vidriera y se llevaron juguetes que se exhibían con el objetivo de venderse para el Día del Niño.

"Sentís impotencia, rabia, te causa dolor. Trabajamos para alimentar a nuestra familia, no queremos volvernos ricos", lamentó Paola Palacios, propietaria de Pañalera Mi Bebé, que está ubicada en Brigadier Bustos al 600, sector que viene siendo golpeado por la delincuencia desde hace unos días, según contó.

El hecho, que suponen ocurrió cerca de las 4 de acuerdo a ruidos que oyó un vecino, fue descubierto cerca de las 8.30. "Me llama mi hija porque un vecino le avisó que nos habían roto la vidriera y nos encontramos con que nos rompieron el vidrio y se llevaron lo que había preparado para el Día del Niño. El vidrio roto, los juguetes que no están... es más el daño que nos hacen. Los juguetes no tienen mucho valor, pero el vidrio que han roto sí tiene bastante valor. Por más que uno tenga seguro, a veces el seguro no lo cubre totalmente, no es fácil".







La mujer cuantificó el daño en unos 30 mil pesos y recordó que el año pasado ya debieron hacer frente al mismo gasto ya que sufrieron dos robos en dos días consecutivos con la misma modalidad.

"Es venir con miedo, porque no sabés con qué te vas a encontrar, entrás a tu negocio con miedo, no sabés si van a entrar a mano armada. Hace varios días que están robando en esta zona. No es uno solo, sabemos que son varios. ¿Y si entran y estás sola? A veces hay niños acá adentro. Es volver a empezar, la cosa es que hay que volver a empezar, sino qué haces, no podés bajar los brazos. Acá no se han robado mucho pero los gastos de lo que han roto sí", sumó Palacios.

Robo a proveeduría

En tanto, este martes una proveeduría ubicada en Brigadier Bustos al 300 también fue blanco de un nuevo hecho de robo, según información a la que accedió El Periódico.

En dicho lugar funciona la proveeduría Román, cuyos propietarios se encontraron con las puertas del local violentado y con el faltante de algunos elementos. Estos llamaron a la Policía que una vez en el comercio se encontraron con que autores ignorados había forzado la reja y la puerta de vidrio de ingreso y sustrajeron una caja registradora con más de 17 mil pesos en efectivo.

Los propietarios observaron el sistema de cámaras de seguridad del local y pudieron detectar que el robo ocurrió a las 2.15 de la madrugada de este martes.