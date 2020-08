“Volvería a votar a Mauricio Macri”, dijo la mediática Juana Viale

La mediática Juana Viale participó del programa "Estelita en casa", de Jey Mammon, y dejó varios títulos referidos a sus inclinaciones políticas. Contó que si tuviera que volver a votar, elegiría nuevamente a Mauricio Macri como presidente, aunque aseguró "no ser macrista".

La nieta de Mirtha Legrand, quien ahora quedó a cargo de los legendarios programas, indicó: "Alberto Fernández me gusta mucho. Lo que no me gusta es lo que viene atrás", refiriéndose a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Luego, Estelita le dijo a la actriz: “Gracias a vos volvieron los K a la mesa”. Con tono irónico, Juana le respondió: “¡Por suerte! Ya era hora. Ya estaba proponiendo que me den banana de postre”. Entre risas, la humorista le siguió el juego: “Porque es el show de los gorilas ahora, ¡me vuelvo loca!”. Y la conductora agregó: “Antes no querían venir. A mí me gusta que vengan los K, me gusta la pluralidad, la diversidad”.

De esta manera, ambos hicieron referencia a un escándalo que se generó hace tres semanas cuando la actriz fue acusada de “golpista” en las redes sociales por una pregunta filosa que hizo en su programa. "Esa vez me afectó bastante que me acusaran de golpista o gorila, que entre paréntesis es un animal muy inteligente, quiero decirlo. Pero no me gusta que me cataloguen como algo”, cerró Juana Viale.