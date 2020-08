Le robaron el celular mientras estaba con su hija

Ocurrió ayer por la tarde en barrio Roca. "Más allá de todo es un celular, no pasó nada, pero fue algo feo. Es la primera vez que me pasa algo así, estando con mi nena", lamentó la víctima.

Un hombre fue víctima, este lunes por la tarde, del robo de su celular, al que le arrebataron cuando estaba sentado en el porche de su casa junto a su hija.

Según contó a El Periódico, el hecho ocurrió cerca de las 19.30 en Aristóbulo del Valle y Entre Ríos. "Estaba hermosa la noche, me senté afuera, estaba hablando con una colega y vino mi nena, se sentó al lado mío, dejó la bici y me dice '¿me ponés la contraseña?' Guardo mi celular, saco el de ella y no termino de ponerle la contraseña que apareció una persona de la nada. Si me preguntan de dónde salió, no sé. Me manoteó el celular. Pensé que era un conocido que me hacía una broma. Pero cuando lo vi lo entré a correr. Lo tenía a un metro cuando vi que venía uno en moto. Pensé 'este es el compañero'. Me le tiro encima en la moto y se atajó y me dice 'pará, pará, te estoy ayudando, yo lo sigo'. Hice un paso para atrás y ahí me cayó la ficha de que era el compañero", explicó.

Y agregó: "Después que me calmé me di cuenta que pararon en la esquina de Aristóbulo del Valle y Gutiérrez, frenaron en la esquina. El que me robó se vino caminando despacito, estaba de negro, encapuchado. Me salió de golpe, de la nada. Y el compañero vino por Aristóbulo del Valle. Se fueron por Entre Ríos en contramano".

El hombre aseguró que fue "un momento feo". "Llamé a la Policía, vino, salieron los vecinos. Más allá de todo es un celular, no pasó nada, pero fue algo feo. Es la primera vez que me pasa algo así, estando con mi nena. Ella gritando desesperada. Fue más el susto, porque nos agarró de sorpresa, cuando lo entré a correr me di vuelta y me di cuenta que dejé a mi nena sola, la vi corriendo atrás mío, fue bastante feo", lamentó.