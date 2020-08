Lo que en verdad dijo la OMS sobre el coronavirus: "Ahora no hay una solución infalible"

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en línea, aseguró este lunes que “ahora no hay una solución infalible y puede que nunca la haya" contra el nuevo coronavirus, en alusión a vacunas o soluciones para prevenir la infección.

En la conferencia, el director de la OMS explicaba que había ensayos de vacunas en fase 3 y que esperaban lograr una vacuna que ayude a prevenir la infección. "However, there’s no silver bullet at the moment and there might never be", fue la frase textual en inglés de Ghebreyesus, que en español se traduce que hasta el momento no hay y quizás no haya una "solución mágica" o "solución infalible", pero no que nunca habrá solución contra el coronavirus, como se reportó en distintas agencias y medios en todo el mundo.

Tanto el video de la conferencia como la declaración escrita provista por la OMS muestran que habló de "silver bullet", es decir, una metáfora que que en español significa solución mágica o infalible, como reportó el sitio oficial de información de Naciones Unidas.

"Varias vacunas están ahora en la fase 3 de los ensayos clínicos y esperamos tener vacunas efectivas que eviten que la gente se infecte.



Sin embargo, ahora no hay una solución infalible y puede que nunca la haya"@DrTedros #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/L4AuY5gdfW — Noticias ONU (@NoticiasONU) August 3, 2020

El mensaje del director de la OMS hacía referencia a que el enfoque con el que se tiene que abordar este problema de salud pública tiene que ser el control de la pandemia y no la erradicación de la enfermedad.

"Por ahora, detener los brotes se reduce a los principios básicos de la salud pública y el control de enfermedades", agregó el director de la OMS.

“Cuando los dirigentes trabajan en colaboración estrecha con la población, esta enfermedad puede ser controlada”, recordó y enfatizó en la necesidad de “contener las nuevas olas” que pueden presentarse en los países que han superado el pico haciendo “test, aislando, tratando a los enfermos y a sus contactos”.

“Los ensayos clínicos nos dan esperanza, pero esto no significa necesariamente que obtengamos una vacuna eficaz (…) Todos esperamos tener un número de vacunas eficaces que puedan evitar que la gente se contagie”, aseguró.

No hay una única solución

El infectólogo Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios de covid-19 para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), contextualizó las palabras de Tedros al explicar que es utópico pensar en una solución mágica que acabe con la amenaza que ha generado este virus.

“La única enfermedad que se ha podido erradicar de la faz de la tierra ha sido la viruela y otras como el polio o el sarampión se han logrado contener o mitigar”, afirmó.

Insistió que en el caso del Sars-CoV-2 no habrá una única solución para el control de la pandemia sino muchas, como las medidas de protección personal, el autocuidado, la distancia social, los diagnósticos a tiempo y masivos y, en su momento, garantizar el acceso a los tratamientos y vacunas.

Y en el escenario hipotético en que se descubra una vacuna efectiva, tampoco esa será la solución a todos los problemas, añadió Álvarez.

“La realidad es que tenemos que aprender a convivir con el virus y para contenerlo hay medidas múltiples que dependen de la corresponsabilidad de las personas, la comunidad, las empresas y los gobiernos”, concluyó el experto.