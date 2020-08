Barón, un perrito que fue chocado, recibió una férula impresa en 3D

Barón, un perrito que resultó herido en un choque, ya cuenta con una férula que mejorará su calidad de vida. Fue a partir de un trabajo conjunto entre la Sociedad Protectora de Animales y docentes de Diseño Industrial del Centro Regional de Educación Superior (CRES) dependiente de la Universidad Nacional de Villa María.

Carolina Vega, voluntaria de la entidad animalista que se mostró muy agradecida con la ayuda, contó cómo fue el trabajo en equipo para lograr el cometido: "Es un perrito que fue chocado, no caminaba. Con el tiempo empezó a arrastrase, empezó a apoyar una pata pero hay una pata que la tiene, no sé si desarticulada, pero no tiene la sensibilidad como para apoyarla bien. Entonces los chicos nos hicieron una cabina para quirófano para entubar con la impresora 3D y yo les pedí si podían ayudarnos con una prótesis o algo como para que él no se lastimara, porque a él se le da vuelta la patita y se lastimaba".

Así fue que primero se hizo un molde con yeso y a partir de ahí la férula. "Tardaron muy poco, una semana".







Vega se mostró muy agradecida con Pablo Ambrosino, coordinador de la carrera de Diseño industrial, y con Matías Bordese, a cargo del taller de prototipados y quien la imprimió, así como con todas las personas que fueron parte de la iniciativa.

El animal, que sigue recuperándose del accidente que ocurrió hace ya unos 4 meses, permanece en el predio de la Protectora y, como muchos otros, espera un hogar. "Él está en el predio, es un perro grandote, pero es buenazo. Lo ideal sería que esté en un hogar", se ilusionó la mujer.