Robaron una importante suma de dinero en barrio 20 de Junio: "Me arruinaron", dijo una de las víctimas

El último martes, en horas de la mañana, una familia de barrio 20 de Junio sufrió el robo de dinero. Tres ladrones se hicieron pasar por conocidos de uno de los hijos de la víctima, ingresaron a la casa y removieron sus pertenencias para cometer el robo y luego darse a la fuga.

El hecho sucedió en la vivienda de la familia Lorenzatti, cuyos hijos se dedican al transporte de encomiendas a distintos puntos de la región. Los delincuentes utilizaron este dato para ganar la confianza de su madre.

"Tocaron la puerta, mi mamá atendió y se encontró con un hombre con gorro y lentes diciéndole que habían hablado con mi hermano y que tenía un paquete para llevar a Villa del Rosario, que es una de las localidades donde viajamos. Entonces mi mamá abrió la puerta, el hombre dejó el paquete y ahí nomás entraron otros dos tipos atrás de él", explicó Gerardo, uno de los hijos de la familia.

"La agarraron de los hombros, le pidieron que se quede tranquila y la llevaron a su pieza", señaló.

"Me dieron vuelta la casa en 20 minutos, siempre trataron bien a mi mamá y en todo momento la tranquilizaron. Cuando se fueron le ataron los pies con un precinto y se llevaron únicamente dinero", lamentó.

Y agregó: "Económicamente me arruinaron. La Policía me dijo que puede haber un entregador muy cercano o muy conocido nuestro", indicó Lorenzatti.

El trabajador del transporte se mostró muy dolido por la situación. "Somos una familia más a la que le pasa lo que vemos todos los días en la televisión, a mí es la primera vez que me pasa algo así. Me dieron vuelta la casa y no lo puedo creer", expresó.

"No se puede vivir más así, no sos dueño de nada, vivís trabajando tantos años para tener algo y que en un ratito te arruinen la vida de esta manera parece que todo lo que hiciste no sirve para nada. Es el país donde vivimos", concluyó consternado.