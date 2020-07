Hubo acuerdo entre Utedyc y Sportivo Belgrano: "el club se comprometió a abonar los sueldos atrasados", señalaron

Finalmente este viernes hubo acuerdo entre Utedyc y Sportivo Belgrano por el pago de sueldos atrasados a trabajadores de la institución. Desde el sindicato anunciaron que "el club se comprometió a abonar los salarios atrasados en los próximos días y además quedó determinada la reducción de la jornada laboral por vías legales".

Julio Brochero, Secretario General de Utedyc, explicó que este acuerdo se realizó mediante una audiencia con el Ministerio de Trabajo de la cual participaron todas las partes involucradas. "Había trabajadores que no habían recibido nada, más allá de las audiencias anteriores el tema pasaba por ahí y hasta ayer no había respuestas; y parecía que no había una salida viable de la situación, sin embargo llegamos a un acuerdo", explicó.

"Entre hoy y el martes el club se comprometió a realizar una entrega de dinero a estos trabajadores que no habían recibido parte de sus haberes a diferencia de los otros compañeros. También se llegó un acuerdo que el 12 de agosto se completarán los sueldos de todos los trabajadores", anunció.

Además, en los próximos días se firmará también un acuerdo bajo el artículo 223 bis de la Ley 20.744 y el CCT 496/07 que contempla la reducción de la jornada laboral hasta diciembre y el pago de los salarios de forma contínua.

Brochero indicó que eran tres los trabajadores en conflicto que ya aceptaron la reducción de la jornada laboral. "Lo que nos interesaba era que los trabajadores puedan cobrar su salario porque son el sustento de cada día para ellos, ver como llegar al marco de la ley y que puedan cumplir", agregó.

"La situación de Sportivo es excepcional"

Por otro lado, Brochero explicó que en la provincia hubo muchas situaciones similares, pero que debieron intervenir en esta en particular "porque el club bajó la jornada laboral por su cuenta".

"Cuando detectamos que hay una entidad que no puede pagar el salario de sus trabajadores lo que hacemos es intervenir a través del artículo 223 bis. Esto se vino dando así principalmente por la deuda que mantenía el club y por eso tuvimos que llegar al Ministerio, legalizar esta situación para ver cómo seguimos", indicó.

"La situación de Sportivo Belgrano es excepcional a comparación con otras entidades que por ahí tienen deportes habilitados y pueden generar ingresos. Sportivo está parado desde marzo..", agregó.