Macri en Francia: “Acá se vive en libertad y con responsabilidad”

El ex presidente estará allí 14 días antes de viajar a Zúrich, Suiza, donde se presume se instalará para comenzar sus tareas como presidente de la Fundación FIFA.

El ex presidente Macri llegó esta madrugada a París, Francia. Estará allí al menos 14 días antes de viajar a Zúrich, Suiza, en donde tiene prevista una agenda vinculada a su rol como presidente de la Fundación FIFA. Esa Nación les exige a los visitantes de otros continentes una estadía previa de 14 días en Europa como medida de prevención por la pandemia de coronavirus.

Ya instalado en la capital parisina y consultado por Infobae el ex funcionario manifestó: “Recién llegado a una sociedad donde se vive en libertad y con responsabilidad. Acá haré la cuarentena europea y recién ahí puedo ir a trabajar a Zurich”.

Macri dijo que llegó a Francia “cansado” por el largo viaja y confirmó que hará la cuarentena en París, antes de viajar a Suiza, donde se radicaría para asumir sus responsabilidades como presidente de la Fundación FIFA, aunque no se descarta que mantenga reuniones políticas con líderes de los partidos de la derecha europea. “¿Cuál es su programa aquí en París? ¿Familiar?”, le preguntó Infobae. "Tranquilo, fue un viaje largo", se excusó al no dar detalles de su salida del país.

El viaje del ex funcionario generó polémica y reacciones políticas. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, dijo que le irritaba la noticia. “Mi reflexión es desde el punto de vista sanitario. Para mí es un mal ejemplo. Lo dije cuando se fue a Paraguay ida y vuelta. Si todos los argentinos estamos vedados de hacer un montón de cosas, quienes son figuras representativas, a nivel nacional, incluso internacional, no es bueno el ejemplo de decir: ‘Yo hago lo que quiero. Me voy, vuelvo’”, puntualizó el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.

El ex jefe de Estado, su esposa y su hija tienen previsto regresar a la Argentina el 8 de septiembre. Una vez en Buenos Aires, deberán completar una declaración y jurada y deberán cumplir otra cuarentena de 14 días, pero esta vez encerrados en la vivienda en la que residen en San Isidro.