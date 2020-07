“Take us home”: el documental sobre el Leeds United de Bielsa

ESPN estrenó hace unos días Take us home, el documental de Amazon sobre el Leeds United. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa acaba de ascender a la Premier League luego de 16 años y el regreso fue épico.

Disponible en la plataforma ESPN Play, el documental de seis capítulos acompaña la campaña 2018-2019 del equipo inglés, hasta luego de quedar con un amargo sabor en la boca al perder el ascenso en los play off.

La primera razón por la que Take us home es sumamente recomendable, es que excede la temática futbolera. La serie es tan atrapante para los amantes del fútbol como para los que no tiene idean del tema o simplemente no les interesa.

Para empezar, el documental tiene una historia que engancha de inmediato: las personas que hablan ante la cámara bien podrían ser personajes de una ficción, y la manera en que el director elige contar el relato lleva al espectador por múltiples emociones.

De a rato estamos ante un drama, otros una comedia, otros la tensión es tanta que bien podría ser un thriller. Ni hablar de la épica de las escenas en la cancha y la narración en off a cargo de Russell Crowe, que pone la piel de gallina.

En esta historia de superación y derrota hay una persona que es crucial. Es el protagonista absoluto incluso cuando la mayoría del tiempo permanece en segundo plano: Marcelo Bielsa.

Take us home. Leeds. Marcelo Bielsa. (Amazon)

“El Loco” tiene todo para ser un personaje de ficción, pero lo hermoso es que existe de verdad. Los creadores del documental son conscientes de eso y entonces ponen todas sus cámaras y micrófonos en función de él, aunque eso no significa que el Director Técnico está todo el tiempo en pantalla.

Take us home (en español Llévanos a casa) inicia con un pantallazo sobre la crítica situación del Leeds United, un equipo grande con una cantidad enorme de fanáticos que cayó en desgracia. En 2004 descendieron a la tercera categoría inglesa y desde entonces buscaron sin suerte volver a la Premier League.

Todo cambió cuando el empresario italiano Andrea Radrizzani se hizo con la mayoría de las acciones del club y decidió ponerlo en orden y devolverlo a la división de la que nunca se tendría que haber ido. Allí empieza la historia que va desarrollando los altibajos del Leeds de Bielsa durante el campeonato 2018-2019 en la Championship, una de las ligas más largas y difíciles del mundo.