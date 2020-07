Utedyc denuncia reducción de la jornada laboral y falta de pago a trabajadores de Sportivo Belgrano

Julio Brochero, Secretario General de Utedyc, señaló que hay tres empleados que no acordaron la reducción y que por ello no reciben el salario. El presidente del club Pablo Esser desmintió que la reducción de la jornada haya sido arbitraria y expresó que "abonan los sueldos como pueden". Este viernes se realizará una audiencia ante el Ministerio de Trabajo.

Este jueves Utedyc (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) denunció que el club Sportivo Belgrano realizó una reducción de la jornada laboral a los trabajadores de manera arbitraria, señaló que tres empleados se negaron y a causa de esta situación el club no les abona el salario correspondiente.

Julio Brochero, Secretario General de Utedyc, explicó en diálogo con El Periódico que la medida tomada por la institución fue arbitraria y sin consulta alguna. "Uno sabe de la situación del país, del mundo y sobre todo en la parte deportiva porque no se sabe cuando va a volver el fútbol, pero la dirigencia de Sportivo Belgrano -sin consulta- redujo al 50% la jornada laboral de sus trabajadores. Tres empleados, que son los que trabajan a diario en predio y en las canchas se negaron a formar parte de la medida porque ellos trabajaron siempre y en forma de castigo no les están pagando. Estos compañeros viven de este sueldo y hoy no tienen para comer", indicó.

"Hubo un sector de los trabajadores que firmó la rebaja de la carga horaria, pero esto se realizó fuera del sindicato y del Ministerio de Trabajo, a esos empleados les están abonando el 50% del sueldo correspondiente -el otro 50% sale del ATP- pero a estos chicos que se negaron a formar parte de esta reducción no se lo están pagando", denunció.

Brochero reiteró que "es una medida arbitraria de parte de la dirigencia" y que "habían dado su palabra que iban a poner en igualdad de condiciones a estos compañeros, pero hasta el momento no lo han hecho. En puerta hay un conflicto con el club porque de forma arbitraria no les están abonando el sueldo y son los que verdaderamente están trabajando todos los días".

"Como sindicato hemos hecho acuerdos incluso con la gente de Belgrano de Córdoba bajo el artículo Nº223 a través de un acuerdo con el sindicato, el Ministerio de Trabajo y las entidades, que con la ayuda que les da el Gobierno (ATP) el salario del trabajador no se toca y las entidades se ahorran un 25% o 30% de cargas. Muchas entidades han optado por esto porque es una gran ayuda para entidades deportivas y para que los trabajadores sigan cobrando su sueldo íntegro", dijo Brochero.

Por otro lado, Brochero explicó que el sindicato estaba en tratativas para llegar a un acuerdo y denunció discriminación para con los trabajadores. "Nos están fallando porque se comprometieron a darle algo de dinero a esos trabajadores y hasta el momento no lo han hecho, si no se cumple hasta mañana comenzamos en un conflicto directo porque si hubo dinero para algunos trabajadores por qué no lo hay para otros. Estamos sumamente preocupados por la actitud de los dirigentes de Sportivo Belgrano", comentó.

Asimismo, el representante de Utedyc contó que estos tres trabajadores solo cobraron el 50% del sueldo del ATP. "El último mes no lo cobraron, junio no entró, no sabemos si hubo algún error en las presentaciones que debía realizar el club o algo pasó que no lo recibieron y eso agrava la situación. El martes nos dijeron que iban a cumplimentar una entrega de la parte que tiene que abonar el club a los trabajadores y no cumplieron, si no aparece el dinero mañana se abre el conflicto de Sportivo Belgrano con Utedyc", concluyó.

Este viernes se realizará una audiencia con el Ministerio de Trabajo de manera virtual donde se expondrá nuevamente la situación.

Pablo Esser: "No hay ninguna discriminación, estamos tratando de abonar sueldos como podemos"

Por su parte, el presidente de Sportivo Pablo Esser desmintió que la medida haya sido arbitraria y aseguró que se tomó bajo un acuerdo con el sindicato y con nueve de los trabajadores. "Hemos acordado con la mayoría de los trabajadores, con 9 de los 11, y la problemática se suscita con dos trabajadores. Hoy a la mañana teníamos todo acordado con el gremio, el abogado del club se comunicó con el abogado de Utedyc y ahora me sorprendo con esto", indicó.

Al mismo tiempo, Esser reiteró la delicada situación económica que atraviesa la institución y reiteró que nueve de los trabajadores acordaron la reducción de la jornada laboral al 50% hasta diciembre. "No hay ninguna discriminación, está claro que hay un día donde se debe pagar el salario pero estamos tratando de abonar los sueldos como podemos. Vamos a tener que tomar medidas a futuro porque la planta laboral no la podemos mantener y si esto continúa seguramente va a haber reducción de la misma como pasa en cualquier club o empresa. No hay ningún misterio, a lo mejor no se enteraron que el club está cerrado hace cuatro meses y que no tenemos ingresos, yo creo que acá el señor Brochero necesitaba protagonismo por eso difundió esto"", apuntó.

"Esta problemática económica siempre la he expresado y estamos siempre tratando de ver cómo solucionamos la situación, no hay nada raro detrás de esto", dijo Esser.

"Esperaremos a la audiencia de mañana para ver si no hay arreglo o si cambió alguna cuestión de lo acordado porque hasta esta mañana teníamos un acuerdo", expresó.

"Si puedo pagar el 50% de lo que pagaba antes estamos pidiendo que trabajen el 50% de la jornada laboral, ni más ni menos y si no están de acuerdo habrá que buscar la manera legal de que se desvinculen del club, como en cualquier empresa. Si tengo que pagar 700 y tengo 350, tengo que reducir la planta, no me queda otra", concluyó.