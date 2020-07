Realizaron trabajos de mantenimiento en los accesos a Plaza San Francisco

La semana pasada, empleados del Consorcio Caminero nº 292 de Plaza San Francisco realizaron trabajos de mantenimiento en Av. Patria desde calle 17 de Octubre hacia el oeste, trabajos que continuaron esta semana en Av. de los Inmigrantes desde calle L. Chianalino hasta Av. Maipú.

Desde el Centro Vecinal agradecieron al municipio por la colaboración y a los vecinos por el buen comportamiento ante los cortes en esos sectores a la vez que elevaron el pedido para que se continúe gestionando ante los organismos provinciales correspondientes la pavimentación de Av. de los Inmigrantes.







"El barrio ha crecido y seguirá creciendo, lo que hace que dicha arteria sea de alto tránsito con los peligros que eso ocasiona. Además es la vía de entrada y salida de los vecinos para sus lugares de trabajo como así también nos impide poder tener un servicio de emergencia ya que los mismos por el estado de la avenida no llegan al barrio. La avenida dejó de ser un camino rural, es una calle de mucho tránsito y necesita una solución para no seguir gastando recursos en mantenimiento que no lleva a una solución definitiva", pidieron desde la entidad.