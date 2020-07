El proyecto de vóley que unió a tres clubes y llevó a San Francisco al plano nacional

Los partidos más recordados Según los protagonistas, los partidos más recordados son los cruces con Atlético María Juana, con Boca y con Gimnasia de La Plata. "Contra María Juana era el clásico porque éramos del interior, junto con Bell, y porque teníamos un nivel muy similar, no teníamos jugadoras de gran talla como Boca o Gimnasia. Esos partidos se jugaban a estadio lleno, contra Boca tuvimos varios pasajes muy buenos y con Gimnasia también, en un partido que jugamos en cancha de El Tala. Cuando tuvimos que jugar contra River en Buenos Aires, esa también fue una experiencia muy linda", contó Asteggiano. "Todos los partidos nos dejaron grandes enseñanzas: el clásico con María Juana, a mí me gusto mucho el primer partido con Boca porque era una potencia y le jugamos de igual a igual. Fue 3-0, pero muy parejo. También me gustó mucho el que jugamos con Gimnasia de La Plata, ese día hubo mucha gente en El Tala, y lo perdimos 3-1 con muchas jugadoras locales en cancha", contó Almada.