“Me quedé con lo puesto”, contó la mujer a la que se le incendió su casa en barrio Parque

Se trata de Graciela Cabrera, una abuela jubilada que vive en un departamento interno en Esperanza 554. En la tarde del martes, un cortocircuito originó un voraz incendio que consumió la mayoría de sus pertenencias e incluso provocó daños estructurales en la vivienda. “Dios no quiso que me acueste la siesta”, dijo. Su familia pide ayuda para volver a construir la casita.

Graciela Cabrera es una conocida vecina de barrio Parque que ayer sufrió un duro revés cuando un voraz incendio, que se habría producido por un cortocircuito, le consumió todas sus pertenencias y provocó daños estructurales en su departamento, en calle Esperanza al 554.

La mujer perdió todo y pide ayudar para volver a reconstruir su casita. En la mañana de hoy, un arquitecto amigo de sus hijos le recomendó demoler lo que queda de la vivienda porque corre peligro de derrumbe. “Se me quemó todo, no quedó nada, estoy con lo puesto”, contó Graciela todavía shockeada por la situación que le tocó vivir.

Alrededor de las 14.30 de ayer, la mujer se encontraba terminando de almorzar con su nuera en la casa de su hijo justo frente al departamento que habita, cuando varios cortes de electricidad le advirtieron que algo pasaba. “Cuando llegué al pasillo vi las llamas y ni me podía acercar”, sostuvo. Y agregó: “Dios no quiso que me muera porque a esa hora siempre estoy acostada durmiendo la siesta”.







Demoler y volver a empezar

El departamento consta de tres espacios, cocina-comedor, dormitorio y baño: “Lo único que quedó en pie fue el inodoro y el lavamanos, lo demás el fuego reventó todo, paredes, techo, electrodomésticos, todo”, se lamentó Graciela.

Ya ayer los bomberos le habían advertido de los serios daños estructurales y también le recomendaron demoler el departamento. “Espero tener fuerza, para poder reconstruir esto-dijo emocionada la mujer-. Mucha gente se contactó conmigo y mis hijos y se puso a disposición para ayudar”.

Mientras tanto, Graciela, una jubilada municipal de más de 30 años de trabajo en distintas dependencias, anda con lo que le quedó encima. Algunas personas e incluso empresas se pusieron en contacto para donarle elementos y electrodomésticos. Aquellos que quieran ayudar a la mujer pueden acercarse a Esperanza 554 o contactarse a los teléfonos 15328948 o al 61 4630.







El hecho

Sucedió ayer alrededor de las 14.30, al lugar acudieron tres dotaciones de bomberos al mando del comisario bombero voluntario, Marcelo Muratore.

El incendio fue total ya que las llamas se propagaron sobre la cocina- comedor, una habitación y el baño, generando pérdida total de lo que había en el interior y además serios daños estructurales.

En la vivienda no había moradores en ese momento y, según comunicó Muratore, fue una tarea ardua ya que en el lugar había mucho material inflamable, entre ellos tres garrafas. Alcudieron tres dotaciones- una multipropósito liviana, otra de abastecimiento y una tercera de logística-, junto 10 hombres que trabajaron por alrededor de una hora.