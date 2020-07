Camionero y su hijo dieron negativo de coronavirus y volvieron a su casa

Este miércoles, y después de pasar 50 días en una habitación de cuatro metros por tres en el Hospital Iturraspe, Claudio Viñuela (48) y su hijo Agustín (18), los dos últimos casos confirmados de Covid-19 en San Francisco, dieron negativo al hisopado por lo que fueron dados de alta.

"Estamos saliendo, estamos contentos, ya no podemos contraer más la enfermedad así que estamos recontentos, estamos esperando que nos vengan a buscar", contaba Viñuela esta mañana.

Se trata del famoso camionero de barrio La Florida sobre el que se inventaron numerosas historias que nadie pudo confirmar. Tras el positivo, debió permanecer junto a su hijo, que también contrajo la enfermedad, en una pieza especial, de paredes blancas, con un pequeño baño y apenas una ventana al exterior. El televisor y una bicicleta fija ubicada entre las dos camas fueron los pasatiempos que hicieron que los días tuvieran un poco menos sabor a encierro.

Expectante por salir, en diálogo con El Periódico había contado que deseaba pasar tiempo con su familia antes de volver a trabajar. "Estar afuera va ser otra cosa. Ahora estamos más tranquilos, nos dicen ‘qué aguante que tienen’. Yo pienso que cuando uno hace bien las cosas se siente bien y nosotros estamos bien de salud y mentalmente. Si hubiésemos hecho todo lo que la gente dice que hicimos no lo estaríamos”, había dicho hace unos días.

“Estoy enojado con la sociedad. Se dijeron muchas cosas injustas”, había sumado, molesto, ante las versiones que surgieron desde parte de la comunidad por el contagio.

"Contraje el virus trabajando"

“Yo contraje el virus trabajando. Hice lo correcto cuando me avisan que podría estar infectado porque había tenido contacto con un compañero de Ceres que tenía el virus. A la ciudad entré por lugar correcto, está el registro del camión. Me contactan a las 23.30 de esa noche (jueves 11 de junio) y a la 1.30 de la madrugada cuando llego me fui a hisopar entrando por el lugar correcto a la ciudad. Después de ahí me fui a mi casa”, había sostenido en la entrevista.

La noticia llegaría recién el sábado 13 de junio por la mañana, cuando las ambulancias y personal sanitario arribó a su casa de barrio La Florida tras avisarle que había dado positivo el análisis de Covid-19. Su cuadra fue además vallada. En ese momento –asegura- lo hicieron sentir un delincuente: “Ese día a la mañana me sacan como un delincuente de mi casa. Estaba poniendo la pava para tomar mate y me llaman y me dicen ‘Claudio quédate donde estás que te dio positivo’. Desde ese día estoy aislado”, recordaba.

Bloqueo en el barrio

Tras el contagio de Viñuela y su hijo, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), para ampliar la investigación epidemiológica, había dispuesto a mediados de junio un cordón sanitario restrictivo por 72 horas sobre unas 20 manzanas de barrio La Florida, en San Francisco. La medida se llevó adelante con la participación del COE regional, el municipio y con la colaboración del personal de salud del Hospital Iturraspe.

En el lugar se realizaron decenas de hisopados a personas que pudieran tener síntomas, junto a un muestreo poblacional mediante testeos serológicos o análisis de sangre. El cordón restrictivo implicó que se reforzaran los controles de circulación en la zona. Se les solicitó a las personas que realizaran las compras necesarias para el abastecimiento familiar en un horario que iba únicamente de 8 a 16.

