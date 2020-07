La mayoría de las empresas locales aseguran que reciben la mitad o menos de clientes que antes de la pandemia, según asegura un relevamiento que el Centro Empresarial y de Servicios de San Francisco llevó a cabo días atrás con algunos de sus socios sobre la actividad del sector tras la flexibilización del confinamiento por coronavirus.

Se trató de una encuesta por muestreo aleatorio que se concretó entre el 29 de mayo y el 7 de julio pasados, a través de un cuestionario estructurado con preguntas cerradas de alternativas fijas y abiertas. La muestra diseñada fue pensada para trabajar con el 95,5% de confianza. Se aceptó trabajar con un error de estimación del dato de 9,2%. Los encuestados, que fueron 93, fueron contactados a través de llamadas telefónicas y Whatsapp.

Las comerciantes encuestados pertenecen a los rubros ropa y calzado; servicios profesionales; alimentación; concesionarias y repuestos; materiales para la construcción; herramientas, ferretería y pintura; artística, libros y ocio; bebé y niños; electrodomésticos y tecnología; joyería, ópticas y accesorios; bazar y blanquería; fotografía; industrias; perfumería y belleza; taller; mobiliario, decoración y luminaria; farmacia; mercería, tapicería y talabartería; agropecuario; transporte o flete; veterinaria y pet shop; higiene y limpieza; servicio técnico de telefonía e informática; restaurantes, bares, cafetería, pizzerías, pastelerías; deportes; empresa fúnebre; carpintería y mueblerías.

Respecto a canales de comercialización utilizados, la mayoría utilizó la atención al público (91,4%). Un 76,34% se volcó al Whatsapp y un 73,12% a las redes sociales; un 54,84% se valió de pedidos telefónicos; un 32,26% apeló a una página web propia; un 11,83% utilizó Mercado Libre; mientras que un 8,6% aprovechó CityShopping, la página web de compra y venta del Centro Empresarial y de Servicios.

En cuanto a si contaban con una herramienta de venta online propia antes de la cuarentena, como redes sociales, página web o tienda en la nube, un 44,1% aseguró que ya tenía una herramienta desarrollada contra un 26,9% dijo que no y que aún no tiene; un 18,3% alegó que no pero que la inició con la cuarentena; y un 19,8% dijo haber tenido la idea y haber podido terminar de desarrollarla en cuarentena.

Respecto a medios de pago, un 48,39% incorporó uno nuevo como consecuencia de la cuarentena mientras que un 51,61% siguió con los medios que ya tenía. De los que respondieron que sí, la mayoría sumó transferencias bancarias (80%) mientras que otros incorporaron botón de pago (26,67%), cheque electrónico (8,89%), código QR (4,44%) y Mercado Pago (4,44%).

Consultados sobre si se encuentran trabajando con la modalidad delivery y take away, el 43% negó hacerlo mientras que un 36,6% afirmó usar ambas. Con menores porcentajes se ubicarlos los que utilizan una u otra solamente.

Menos clientes

Al preguntarles cuál fue el impacto en la empresa tras la habilitación para atención al público, un 47,3% manifestó haber notado una leve mejora contra los que dijeron que no generó ninguna mejora (24,7%) y los que dieron que generó una mejora significativa (22,6%). Más atrás se ubicaron los que no hacen atención al público y los que manifestaron tener dificultades para dejar entrar a gente de afuera.

Sobre la cantidad de público recibido, para un 27,96% fue debajo del público anterior a la cuarentena (aproximadamente la mitad del público anterior a la cuarentena) y una misma cantidad dijo que fue muy por debajo del público anterior a la cuarentena (solo un 20% o 30% en comparación). Para un 20,43% fue casi igual al público anterior a la cuarentena (alrededor del 75%). Para un 10,75% fue igual al público anterior a la cuarentena y para un 9,68% fue superior al público anterior a la cuarentena. El resto no hace atención al público.

También se analizaron otras variables, como la situación ante los que alquilan sus locales, opinión sobre los cambios en la forma de compra generados por el confinamiento obligatorio, evolución de las ventas de mayo en comparación a las de abril, proyección de la evolución de ventas de junio comparado con mayo, cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta ahora la empresa, si recibieron subsidios para pagos de salarios, los cambios que consideran que experimentarán las empresas como consecuencia de la pandemia y reflexiones respecto al negocio que presiden.

El estudio completo se puede ver en este link: ENCUESTAS_SOCIOS_CES_-_Covid_19_Etapa_de_Flexibilización.pdf

Conclusiones

El análisis llegó a algunas conclusiones.

En lo que refiere a los canales de comercialización utilizados por las empresas, podemos observar que los tres principales son la atención al público, la venta por Whatsapp y las redes sociales. Poco más de la mitad recibe pedidos telefónicos y alrededor de 3 de cada 10 tiene página web propia. El 11,83% utiliza Mercado Libre y el 8,6% CityShopping.

Según las respuestas de los encuestados, el 44,1% ya poseía una herramienta de venta online propia desarrollada antes de la cuarentena mientras que el 26,9% no la tenía ni la tiene actualmente. El porcentaje restante inició o terminó el desarrollo de dicha herramienta con la cuarentena.

Se observa que poco menos de la mitad de los encuestados incorporaron nuevos medios de pago como consecuencia del connamiento, principalmente la transferencia bancaria.

El 43% no se encuentra trabajando con la modalidad delivery ni take away mientras que el 36,6% lo hace con ambas. El porcentaje restante utiliza una de las dos modalidades.

Con la ampliación de la habilitación para atención al público, casi la mitad de los comercios percibieron una leve mejora en su empresa, mientras que casi un cuarto de los encuestados no percibieron ninguna mejora y el 22,6% observaron una mejora significativa.

Con respecto al público que recibieron, más de la mitad de los encuestados manifestaron que fue entre un 20% y un 50% en comparación con el público anterior a la pandemia.

En lo que refiere al local comercial, poco más de la mitad arma alquilar el mismo, pagando en gran medida en las

condiciones habituales o con reducciones acordadas con el locador. La mayoría piensa mantener el local en su ubicación actual a pesar de los cambios en las formas de compra generados por la pandemia.

Si se analiza la evolución de ventas de mayo comparado con abril del corriente año, poco menos de la mitad de los encuestados armaron que las mismas aumentaron mientras que un tercio mencionó que permanecieron sin cambios.

En lo que respecta a la proyección de la evolución que tuvieron de ventas de junio en comparación con mayo, el 68,82% considera que las mismas permanecerán sin cambios y el 18,28% considera que aumentarán.

Los principales problemas a los que se enfrentan las empresas ante el COVID19 son que los proveedores no pueden entregar mercadería o materia prima, que la demanda es menor de lo normal y que existe insuficiencia de efectivo para hacer frente a obligaciones socales y servicios.

El 44,1% de los encuestados armaron que recibieron el subsidio para pago de salarios que otorgó el Estado Nacional. El 26,9% manifestó que no intentó acceder, el 12,9% arma no tener empleados mientras que el 9,7% arma que le salió rechazado.

En lo que refiere a los cambios que considera que experimentarán las empresas como consecuencia de la pandemia, los más mencionados fueron la reconversión al mundo digital y nuevos canales de venta y pago, el aumento de la competencia informal y la modificación de las relaciones laborales, procesos internos y cadena de valor.