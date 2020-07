Andrés Romero negó un acercamiento político con Aresca

El concejal del Frente Córdoba Ciudadana aseguró que sí hay un diálogo con el Gobierno local por su función como edil y por la cuestión sanitaria, pero que no va más allá de eso. Reiteró sus diferencias con la gestión municipal.

El concejal Andrés Romero, que representa al espacio del Frente de Todos (como Córdoba Ciudadana) en el Concejo Deliberante de San Francisco, negó que haya habido un acercamiento político con el intendente Ignacio García Aresca: aseguró que solo hay un “diálogo lógico” por cuestiones referidas a la gestión sanitaria por la pandemia de coronavirus y otros de actualidad local, pero subrayó que no se trata de conversaciones sobre cuestiones partidarias o negociación de cargos políticos.

Romero manifestó que “diálogo siempre existió” entre el Gobierno local y el espacio de Córdoba Ciudadana, como dos fuerzas políticas dentro del peronismo, pero las limitó a temas de su función como edil y a temas de salud por el coronavirus. “Claramente no estamos dentro de la gestión ni del partido. Nos parece importante empezar a discutir sobre la unidad del peronismo porque vamos en consonancia con lo que sucede a nivel nacional entre la Provincia y la Nación, entre el Frente de Todos y Hacemos por Córdoba, que no es solo el PJ provincial”, dijo el edil a El Periódico.

Sin embargo, aclaró: “En San Francisco nada de eso ha sucedido. Hay un diálogo lógico como el que hemos tenido por el tema de la pandemia, donde sí hubo un acercamiento para trabajar en conjunto. Tiene que ver con un diálogo vinculado a la gestión, por la cuestión sanitaria. Pero nada más que eso”.

Romero negó que haya habido conversaciones sobre cargos políticos o negociaciones partidarias: “En concreto no se ha hablado nunca”.

A nivel nacional

Asimismo, aclaró que como integrantes del peronismo analizan la escena a nivel nacional entre el justicialismo provincial y el Frente de Todos a nivel nacional. “El peronismo nacional está todo unido, el único sector peronista que no está integrado al frente nacional es el cordobés. Hasta que no haya una definición a nivel nacional nosotros no vamos a tener una definición local tampoco”, subrayó.

El concejal sanfrancisqueño además se manifestó en sintonía con la unidad de todo el peronismo, más allá de diferencias internas, como estrategia para competir con el macrismo. “La antítesis de lo que es el peronismo para nosotros tiene que ver con el Pro y sus fuerzas aliadas”, señaló.

Diferencias con el Gobierno municipal

Romero reiteró sus críticas al Gobierno que encabeza García Aresca, principalmente vinculadas a lo social. “Siempre hemos tenido una mirada crítica con todos los planteos que vinimos haciendo. Entendemos que en la cuestión social el Gobierno municipal no ha tenido una respuesta concreta. Sí ha habido trabajo en conjunto con la Provincia con determinados programas sociales provinciales que han sido muy buenos, aunque eso hoy en San Francisco no alcanza”, consideró.

“Se arrastra una crisis económica muy importante y ante eso el Gobierno municipal no ha hecho mucho. Creemos que tiene que haber una política pública social con recursos del Estado municipal, que está en condiciones de llevarlo adelante. La partida de ayuda social en el presupuesto de 2020 se mantuvo igual que en 2019, con una inflación del 50 por ciento. Si a esto le sumamos lo que pasa con la pandemia, que ha perjudicado a muchos sectores, pero los más vulnerables son los que más la sufren, el Estado municipal ha estado ausente en esto. Mientras no haya una respuesta económica a la social, vamos a seguir encontrando muchos pobres en San Francisco”, concluyó.