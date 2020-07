Las películas y series que ya no estarán en Netflix desde agosto

Se termina julio y las plataformas de series y películas online como Netflix se preparan para los lanzamientos de agosto. Sin embargo, también hay muchos títulos que dejarán de estar disponibles desde el 1 de agosto, por lo que si las tenías en agenda para verlas alguna vez... te contamos cuáles son porque te quedan pocos días.

Una de las películas que se retirará del catálogo de Netflix en agosto es uno de los clásicos del cine estadounidense como como Pulp Fiction, con la recordada actuación de Uma Turman en el papel de Mia Wallace y el rol de John Travolta como Vincent Vega.

Tampoco seguirá Diana, el secreto de una princesa; que narra la vida de Lady Di dos años antes de su fatídica muerte, cuando se embarca en una ardua batalla por eliminar las minas terrestres, en medio de un secreto romance con el cirujano pakistaní Hasnat Khan y un anunciado divorcio del príncipe Carlos.

Otra de las más conocidas que ya no estará en en agosto en esta plataforma es 12 años de esclavitud, ganadora del Oscar 2014 como mejor película y que otorgó un merecido reconocimiento a la actriz keniana-mexicana, Lupita Nyong'o.

Netflix también dejará de contar con This is it, el documental que acompaña la última gira mundial de Michael Jackson antes de su muerte.

A continuación, la lista completa de series, películas y documentales que se retirarán de Netflix en agosto de 2020.



Películas

12 años de esclavitud

28 días

Pesadilla en la calle Elm 3

Pesadilla en la calle Elm 4

Spider-Man (2002)

La noche de los muertos vivientes

Alicia a través del espejo

Point Break

Savage dog

Capitán América: Civil War

Biker Boyz

D.E.B.S

Detroit Rock City

Diana, el secreto de una princesa

In the cut

Una esposa de mentira

Eurotrip

Firewall

Flashdance

Jóvenes Brujas

Locos de remate

Vacas vaqueras

El diario de la princesa 2

El instituto

El jardín secreto

Shane

Pulp fiction

Recién cazado

Soy el número 4

The bomb

The model

Thunderstruck

En la cuerda floja

This beautiful fantastic

The black room

Enemigo invisible

Resident Evil 3

The most unknown

Baywatch (2017)

Black site Delta

Mi villano favorito 3

Pray for rain

Redline

Pitch black

The thing

Soldado anónimo

Kicking and screaming

Series

Acampados

Juacas

Ever after high

Documentales

Apex

Eagles of Death Metal

‘This is it’ (Michael Jackson)

‘Jago: a life underwater

National bird

Alive and kicking