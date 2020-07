Aseguran que los descuentos rondan el 26% en el Hot Sale: lo que se debe tener en cuenta

Los descuentos en la séptima edición del Hot Sale rondan un 26%, de acuerdo con un relevamiento de las ofertas realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

De acuerdo con el informe, del que también participó la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, las categorías con mejores descuentos son Viajes (30%), Cosmética y Belleza (29%); Bebés y Niños (29%); Indumentaria y Calzado (26%); y Alimentos y bebidas (26%).

En cuanto a los productos más buscados, encabezan el ranking: 1) Notebooks; 2) Smart tv; 3) Heladeras; 4) Lavarropas; 5) Zapatillas.

En las primeras 12 horas del día del Hot Sale, más de 1.500.000 usuarios visitaron el sitio donde más de 700 tiendas online ofrecen ofertas en diferentes categorías.

La mayor cantidad de visitas al sitio se produjo desde las grandes ciudades y conglomerados urbanos como la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Las búsquedas se realizan en un 75% desde dispositivos móviles, seguidos por computadoras (24%) y en menor medida tablets.

Diego Urfeig, director ejecutivo de la CACE explicó que “es muy importante contar una vez más con el apoyo de la Universidad de Buenos Aires para fiscalizar el evento y contribuir a las buenas prácticas dentro del sitio”.

Consejos y recomendaciones de Ciberseguridad

Utilizá una conexión segura

Lo primero que debes hacer para cuidarte cuando usas tiendas online o aplicaciones de compras es evitar utilizar una conexión a una red Wi Fi pública. La razón es muy simple, estas redes abiertas son más vulnerables al robo de información, porque tienen pocas barreras de seguridad.

En este aspecto, lo mejor es procurar que conexiones para comprar online se hagan por medio de dispositivos con antivirus actualizado; o herramientas de detección de software malicioso y de protección de información sensible.

Compra desde tu propia computadora o dispositivo

Comprar online significa que ingresaras tu tarjeta de crédito y los detalles de pago. En la medida de lo posible, usa tus propios dispositivos cuando. Si usas computadoras públicas o computadoras en o del trabajo, corres el riesgo de exponerse a malware, spyware o software de captura de información.

Verifica la información del vendedor y del website.

De dónde es? qué datos fiscales proporciona? Dirección? medios de pago? política de devoluciones? y reseñas de otros compradores. Un ejemplo para esta recomendación es Mercado Libre; donde podes guiarte por la reputación del vendedor y más por lo que opinan quienes han comprado previamente para protegerte de estafadores y engaños.

Evita ofertas por email, whatsapp y redes sociales, porque pueden llevarte a sitios no confiables. Si bien existen sitios fraudulentos que simulan “https://” para comprar online es mejor que en el que vas a comprar incluya la letra “s” del https:// es una forma de ganar un poco más de seguridad.

A la hora de pagar

Las precauciones antes de ingresar los datos de tus medios de pago son críticas; por lo que debes comprobar que haya un pequeño candado cerrado en la ventana del navegador y nunca selecciones la opción “recordar contraseña”; esto es aún más primordial que no lo hagas si estás usando un dispositivo o una conexión pública.

Además aunque pueda generar ansiedad, si la página demora o está muy lenta, no la actualices y evita colocar tus datos otra vez hasta que verifiques que no se ha realizado la transacción de pago.

Qué hacer después de comprar online

Confirma y guarda la información de la compra; esta puede ayudar en caso de alguna aclaración. Además podes ayudar a otros escribiendo tu propia experiencia en la plataforma para comprar online que utilizaste; toma en cuenta que el comprador se mantiene informado de esta forma; y en promedio consultan 5 fuentes de información antes de decidir comprar algún producto o servicio.

Registrarse con los sitios web antes de tiempo

Determina de antemano en qué sitios web vas a comprar. Regístrate con anticipación para minimizar el riesgo de ingresar o ser redirigido a sitios web falsos que los ciberdelincuentes crearon durante el HOT SALE. No esperes hasta último momento.

Además, tene cuidado de registrarte en sitios web de comercio electrónico poco conocidos, ya que la seguridad en estos sitios puede ser menor en comparación con las grandes marcas. NUNCA, NUNCA comprar en Redes Sociales ni a través de sitios NO OFICIALES.

Crea contraseñas únicas para cada sitio

Las contraseñas universales son cómodas, sin embargo, estas asumiendo un riesgo cuando utilizas la misma password para muchos sitios web. Si un pirata informático obtiene tu contraseña en un sitio web, tus otras cuentas serían igualmente vulnerables a los ataques. Para evitar esto, crea contraseñas complejas y únicas cada vez que se registre.

Utilizá reglas nemotécnicas, por ejemplo memoriza una oración familiar y construí la password con la primera letra de cada palabra y un número a fin a tu recuerdo !!!! Por ejemplo:

Mi primer hijo nació en 86.

(Contraseña: mphne86)

Luego, reutiliza la contraseña para crear diferentes variaciones para cada website.

Cuidado con enlaces y aplicaciones sospechosos

Los ciberdelincuentes crean miles de sitios web y aplicaciones para smartphone falsos para estafar a los consumidores desprevenidos. Por lo tanto, siempre asegurate de estar en el sitio web oficial o en la aplicación móvil del sitio web.

Las señales de advertencia de que estás en un sitio falso pueden incluir, una URL incorrecta o que no se corresponde con la marca en cuestión, botones que no funcionan o extensiones inusuales, una extensión .com se convierte en .co luego de mirar con atención.

Compra desde la aplicación oficial de la tienda en lugar de navegadores móviles

Los navegadores móviles a veces no muestran las URL de los sitios a los que le está entregando su información de pago. Para proteger la información de su tarjeta de crédito, elegí la aplicación oficial de la tienda si estas usando tu teléfono celular para comprar.

Descargar solo desde iTunes o Google Play store

Los piratas informáticos crean botones de descarga en sitios web falsos, correos electrónicos falsos y otras páginas de Internet. Nunca descargues aplicaciones de ningún sitio que no sea Apple Store o Google Play. Si descargas desde otras fuentes, corres el riesgo de utilizar una aplicación falsa creada para capturar tu identidad y los datos de su tarjeta de crédito.

Si una oferta es demasiado buena para ser verdad, probablemente sea FALSA.

Los ciberdelincuentes tienen éxito en sus esfuerzos porque juegan con el deseo de los consumidores. Ofrecen ofertas increíbles y los mejores descuentos.

Si encuentras una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, presta atención, por lo general, intentarán enviarte un correo electrónico o un mensaje de texto con una oferta muy tentadora. Y pensá: ¿por qué me enviarían un voucher de regalo por mensaje de texto lleno de errores de ortografía?

Conserva tus confirmaciones de compras y recibos en un solo lugar

Una de las ventajas de las compras online es que recibís notificaciones por correo electrónico sobre todas sus compras, desde la información de envío hasta los recibos electrónicos. Designa una dirección de correo electrónico a la que se enviarán. Si es posible, crea una etiqueta o carpeta específica para estos correos.

Tener todos estos documentos en un solo lugar será muy útil si alguna vez tenes que ponerte en contacto con una compañía de tarjetas de crédito o una tienda online para reclamar una compra o dinero.

Controla tus estados de cuenta bancarios mientras avanzas

Cuando compras, verifica los débitos en tu tarjeta de crédito o estados de cuenta bancarios, usa una conexión segura, como siempre. De esta forma, registrarás un alerta instantánea si ves una compra desconocida o una transacción que no coincide con tus recibos.